Pochettino reagerer på Xavis Alli-utspill: - Han hater meg

Den tidligere Barcelona-stjernen Xavi uttalte nylig at hans tidligere trener, Josep Guardiola i Manchester City, burde gå «all in» for sikre seg Tottenhams Dele Alli når sommervinduet åpnes igjen i Fotball-Europa.

Det utspillet likte Tottenham-manager Mauricio Pochettino dårlig og den ellers så sindige argentineren tente på alle plugger av Xavis utspill.

Pochettino har som kjent en fortid som både spiller og trener i Espanyol og har slik sett et noe anstrengt forhold til rivalen Barcelona.

- Xavi er min fiende og han forsøkte å ødelegge vårt fokus. Kanskje jobber han for City? Han ville hjelpe Guardiola, raser Spurs-manageren ifølge Daily Mail.

- Xavi hater meg, fordi han er en Barcelona-spiller og en fan. Jeg kjenner ham godt og møtte ham mange ganger da jeg var i Espanyol.

Pochettino legger ikke skul på at han har lite til overs for Xavi og trekker fram en episode fra 2009, der Xavi fikset straffe for Barcelona mot Pochettinos Espanyol. En straffe som ble avgjørende for kampen.

- Han jukset. Han gikk i bakken, men det var ikke straffe. Zlatan Ibrahimovic scoret og de vant kampen. Jeg har sett video av situasjonen og det var komisk, for ingen var i nærheten av ham. Selv folk i media var enig i at det ikke var straffe. Med Xavi er det bare løgn, løgn løgn.

Dele Alli har vært i strålende form for Tottenham denne sesongen og ble nylig kåret til årets unge spiller av spillerforeningen i England.

Midtbanemannen kom også med på årets lag i Premier League.

Tottenham hentet den unge stjernen fra MK Dons i 2015 og under Pochettinos ledelse har han blomstret opp som en stor profil.

- Klubber med stort potensial ser nå mot våre talentfulle spillere, fordi vi gjør det så bra, mener Tottenhams manager om spekulasjonene.

Tottenham henger fortsatt med i kampen om ligagullet i Premier League og ligger per nå sju poeng bak Chelsea på tabellen, men har én kamp mindre spilt. Tottenham møter Crystal Palace på bortebane onsdag.

Etter onsdagens kamp vil de to lagene ha fem kamper igjen i ligaen.

