Podolski melder overgang til japansk fotball

Lukas Podolski er ferdig hos det tyrkiske storlaget Galatasaray etter sesongslutt.

Dermed er klubben til Martin Linnes minst en profil fattigere fra sommeren av.

Neste stopp for Podolski blir Vissel Kobe, som spiller i den japanske toppdivisjonen J1 League. Det bekreftet spilleren selv på Instagram torsdag morgen.

- Det er ikke valg som er imot Galatasaray, men en beslutning jeg gjorde for å få en ny utfordring. Jeg kommer til å gi grundigere forklaringer når tida er inne, melder Podolski, som understreker at han vil gi alt for Galatasaray ut kontraktstida.

Tidligere rapporter har nevnt at den tyrkiske klubben får rundt 24 millioner kroner for å slippe Podolski ett år før avtalen løper ut.

31-åringen har scoret fire ligamål på 15 kamper for Galatasaray denne sesongen. I den tyrkiske cupen har tyskeren et langt sterkere målsnitt med hele ti mål på fem opptredener.

Podolski ankom Istanbul og den nåværende arbeidsgiveren sin fra Arsenal i juli 2015.

Den anvendelige angrepsspilleren står med imponerende 129 landskamper og 48 scoringer for Tyskland. Podolski har dog ikke spilt for verdensmesternasjonen siden EM-sluttspillet i fjor sommer.