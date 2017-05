ANNONSE

Bayern München hadde allerede vunnet Bundesligaen før den siste serierunden, men sesongens siste kamp ble likevel av det tårevåte slaget for den tyske storklubben.

Klubblegen Philipp Lahm spilte nemlig sin siste kamp, samtidig som også midtbanelegenden Xabi Alonso også la skoene på hylla etter sesongens siste kamp.

De rødkledde passet på at det ble en fin avskjed for de to stjernene, og knuste Freiburg 4-1. Arjen Robben, Arturo Vidal, Franck Ribéry og Joshua Kimmich ordnet målene for hjemmelaget.

For Rune Almenning Jarstein ble det en blytung avslutning på sesongens Bundesliga. Hans Hertha Berlin tapte hele 2–6 hjemme mot Leverkusen lørdag.

Den norske keeperen hadde en stri dag. Det sto 0–3 ved pause. Per Ciljan Skjelbred var benket fra start, men kom inn da lagene kom ut etter pause.

Hertha får spille europaligakvalifisering etter sjetteplassen.

Hamburg reddet plassen ved å slå Wolfsburg 2–1. Det avgjørende målet kom like før slutt. Wolfsburg må dermed ut i omspill for å sikre ny kontrakt.

Ørjan Håskjold Nyland fikk en sjelden sjanse hos nedrykkede Ingolstadt. Det endte med 1–1 hjemme mot Schalke.

Det ble scoret hele 35 mål i den siste serierunden.

