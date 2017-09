Premier League-gigantene krever større andel av TV-pengene fra utlandet

De såkalt «seks store» mener de bidrar mer til å gjøre Premier League attraktivt utenfor Storbritannia og krever derfor en større andel av pengene fra TV-rettigheter solgt til utlandet.

Storavisen The Times skriver torsdag at de såkalt «seks store» i Premier League ønsker å sikre seg en større del av kaken når det kommer til penger fra TV-rettigheter for land utenfor Storbritannia.

Slik det er nå, så deler de 20 klubbene i ligaen en pott på rundt 3,2 milliarder pund fra disse rettighetene, men de største klubbene mener at de fortjener en større andel av denne potten, enn de andre klubbene.

3,2 milliarder pund tilsvarer rundt 33 milliarder norske kroner.

De såkalte «seks store» er Manchester City, Manchester United, Liverpool, Arsenal, Chelsea og Tottenham. Disse klubbene argumenterer med at de i større grad gjør Premier League attraktivt utenfor balløyas grenser.

De andre 14 klubbene møttes nylig for å diskutere dette og ifølge The Times skal 11 klubber være imot en slik endring, mens ni er for.

Den endelige avstemningen vil bli gjennomført neste uke.

Everton, West Ham og Leicester skal være blant klubben som ønsker å stemme i favør med de nevnte toppklubbene. For å få et flertall må imidlertid hele 14 klubber av de 20 stemme for dette forslaget.

Premier League på sin side skal ha foreslått et kompromiss der 35 prosent av pengene fra utenlandsrettighetene vil bli fordelt ut ifra hvilken plassering klubbene får på tabellen. Når det gjelder pengene fra TV-rettighetene i Storbritannia fordeles de slik at 50 prosent blir delt likt mellom klubbene, mens 25 prosent blir fordelt med bakgrunn i hvor mange TV-kamper lagene spiller og 25 prosent basert på plassering.

Under den nåværende TV-avtalen tjener de 20 Premier League-klubbene rundt 39 millioner pund hver fra utenlandske rettigheter.

Hvis 35 prosent av denne summen blir fordelt ut ifra plassering, vil laget som ender sist i ligaen tjene rundt 10 millioner pund mindre per sesong.

Premier League-direktør Richard Scudamore har imidlertid påpekt overfor klubbene at interessen for den engelske ligaen stadig vokser i utlandet og at inntektene derfra uansett vil øke de kommende årene.

Scudamore skal være ivrig etter å finne enighet rundt dette teamet før han skal i gang med å selge rettighetene for en ny periode, selv om det allerede skal være avtaler på plass som gjør at inntektene fra både USA og Afrika kommer til å doble seg for den neste perioden, 2019 til 2022.

Mest sett siste uken