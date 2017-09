- Aguero skadet i bilulykke

Manchester City-spissen Sergio Aguero skal ha vært i en bilulykke i Nederland.

Saken oppdateres!

Det er ESPN som fredag morgen melder at taxien Aguero satt i på vei til flyplassen i Amsterdam krasjet i en stolpe.

Den argentinske storscoreren skal ha pådratt seg et ribbeinsbrudd som følge av ulykken, skriver ESPN.

Aguero skal ha vært i Nederland for å få med seg en konsert med den kolombianske artisten Maluma, og det var på vei tilbake til flyplassen at ulykken skjedde. Sjåføren skal ha mistet kontroll over bilen og ferden endte i en lyktestolpe.

Nå ventes det at storscoreren vil være ute i opptil åtte uker på grunn av skaden. Det betyr blant annet at han går glipp av helgens storoppgjør mot Chelsea.

Aguero har så langt hatt en glimrende sesong for de lyseblå fra Manchester. Han er for øyeblikket toppscorer i Premier League med sine seks scoringer denne sesongen.

Hverken Manchester City eller Aguero har foreløpig bekreftet at han har vært involvert i ulykken.

Nettavisen oppdateres saken utover dagen.

