Alderweireld har i dag en ukelønn på cirka 50.000 pund, men Daily Mail hevder at belgieren krever mer enn det dobbelte for å skrive under på en ny kontrakt med Spurs.

Belgieren har blitt en nøkkelspiller for klubben, og mener ifølge avisen at han fortjener lik lønn som toppscorer Harry Kane.

Kane skal være klubbens best betalte spiller med en ukelønn på nærmere 110.000 pund etter at han signerte en ny kontrakt med Tottenham i desember i fjor.

Spurs skal imidlertid foreløpig være noe avvisende til å gi Alderweireld samme lønn, men samtalene mellom partene fortsetter.

Midtstopperen har for øyeblikket en avtale med Tottenham som varer frem til 2020 og Spurs håper å få på plass en ny avtale før 2018.

Klubben kan imidlertid komme til å få konkurranse fra andre klubber som vil hente belgieren. Manchester City rapporteres å være interessert, men Spurs har ingen planer å lytte til bud fra andre klubber.