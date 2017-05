ANNONSE

Sam Allardyce har informert Crystal Palace om at han ikke ønsker å bli med klubben videre.

Det melder Sky Sports og Daily Mail tirsdag ettermiddag.

De engelske mediene hevder Allardyces representanter forbereder en pressemelding om avgjørelsen.

Allardyce skal ha fortalt Crystal Palace-eier Steve Parish om avgjørelsen under et møte mellom de to i London-sentrum tirsdag.

Ifølge Sky Sports har avgjørelsen ingenting med uenighet om overgangsbudsjett eller potensielle signeringer å gjøre.

Den tidligere Bolton- og West Ham-manageren er imidlertid tilfreds med jobben han har gjort i klubben og fornøyd med å gi seg «på topp».

Allardyce tok over et Palace i krise etter Alan Pardew i desember og etter en vanskelig start på tiden på Selhurst Park, lyktes den tidligere engelske landslagssjefen med å få skuta pår ett kjøl.

I april tok Crystal Palace sterke seirer mot blant andre Chelsea, Arsenal og Liverpool. Laget endte til slutt på 14. plass i Premier League.

P.S. Mandag ble det kjent at David Moyes gir seg i Sunderland etter nedrykket til Championship.