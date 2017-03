ANNONSE

Premier League-leder Chelsea vil minne spillerne på klubbens interne regler og retningslinjer etter at John Terry dro på skiferie denne uken.

Det melder The Telegraph torsdag.

I og med at Chelsea ikke spiller før mandag, ga manager Antonio Conte spillerne sine noen ekstra fridager denne uken.

Tirsdag la kaptein John Terry ut et bilde av seg selv og kona Toni på skiferie i Frankrike.

36-åringen, som har spilt en birolle i Chelseas titteljakt denne sesongen og kun startet fire kamper i Premier League, lastet også opp en video der han løp rundt i snøen.

Ifølge The Telegraph tillater ikke Chelsea sine spillere å stå på ski eller delta i lignende aktiviteter midt i sesongen, da dette kan medføre skader.

Terry har allerede gått glipp av flere kamper denne sesongen på grunn av ankeltrøbbel.

Ledelsen skal ha tatt Terry-ferien med knusende ro, men er klar på at de nå vil minne spillerne på reglementet i klubben.

Spillerne må søke om tillatelse for å dra på utenlandsturer midt i sesongen, slik keeper Thibaut Courtouis gjorde da han reiste til New York for å se basketkamp og videre til Houston for å se Super Bowl.

Terry, som kun ser ut til å vurderes som backup for David Luiz, Cesar Azpilicueta og Gary Cahill, blir trolig ikke tilbudt ny kontrakt på Stamford Bridge etter denne sesongen.

Klubber i USA og Kina skal være interessert i Chelsea-kapteinens tjenester.

Chelsea møter West Ham på bortebane mandag, før Manchester United er motstander i FA-cupen helgen etter.