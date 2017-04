- Engelske storklubber jakter svensk Leeds-stjerne

ANNONSE

Det hevder i hvert fall svenske Expressen som skriver at de har opplysninger om at klubber som Liverpool, Chelsea og Tottenham skal være interessert i midtstopperen.

- Jeg kan ikke kommentere spesifikke klubber, men det er klart at Pontus' sesong har gjort at interessen hele tiden øker, sier spillerens agent Martin Dahlin til avisen.

Leeds ligger for øyeblikket på 7. plass i Championship og kjemper om en playoff-plass til Premier League når tre kamper gjenstår i ligaen.

Svenske Jansson har vært en av de viktigste bidragsyterne til at den gamle storheten har hengt såpass bra med i årets sesong.

Leeds hentet midtstopperen fra Torino på like før overgangsvinduet stengte i fjor sommer, men sikret seg også muligheten til å gjøre overgangen permanent.

Det ble den også gjort da svensken signerte for Leeds i februar.

- Stor interesse fra Southampton



Leeds må imidlertid regne med en tøff kamp for å beholde 26-åringen i sommer.

Ifølge flere engelske medier, er Southampton blant klubbene som har vist største interesse for spilleren.

Sky Sports er blant mediene som melder at Southampton ser på Jansson som en mulig erstatter for Virgil van Dijk som har vært ute med skade siden januar, og som fort kan forsvinne til en større klubb når overgangsvinduet åpner.

Enkelte mindre troverdige medier som The Sun og Daily Star hevder at The Saint er villig til å betale over 100 millioner kroner for Janssson.

- Vil til Premier League

Svenskens agent legger ikke skjul på at det fort kan bli en overgang til Premier League for Jansson til sommeren.

- Han er innstilt på å spille i Premier League neste sesong. Så mye kan jeg si. Men akkurat nå fokuserer han ene og alene på Leeds, sier Dahlin.

Kanskje skal man heller ikke utelukke at Pontus ønsker å bli værende på Elland Road. På Instagram er svensken tydelig på at han trives i klubben, men det spørs om ikke den gamle storklubben bør rykke opp skal de beholde deres nye yndling.

