- Keita klar for Liverpool

Liverpool skal ha sikret seg Naby Keita fra RB Leipzig.

Journalister fra The Times, The Guardian og Liverpool Echo som alle følger klubben tett, skriver mandag at Liverpool har blitt enige med RB Leipzig om en overgang for midtbanespilleren Naby Keita.

Avtalen innebærer imidlertid at Keita først blir Liverpool-spiller 1. juli 2018.

Liverpool har jaktet landslagsspilleren fra Guinea i hele sommer, og nå ser det altså ut til at en av sommerens store overgangssagaer går mot slutten.

Keita skal ifølge flere engelske journalister allerede ha gjennomgått legesjekken hos Liverpool mandag.

Keita skal ha en utkjøpsklausul på 48 millioner pund som trer i kraft neste sommer, men ifølge Liverpool Echo har de rødkledde fra Merseyside blitt enige om å betale et ekstra tillegg for å få plass en avtale allerede nå.

Klubben har foreløpig ikke bekreftet avtalen, men det meste tyder altså på at Keita blir tidenes dyreste Liverpool-spiller.

Keita having medical today. Officially joins on July 1, 2018.

Lvpl paid premium now on top of next summer’s £48million release clause. — paul joyce (@_pauljoyce) 28. august 2017

Naby Keita underwent a medical this morning in Wilmslow. Deal agreed for him to join #LFC next summer — James Pearce (@JamesPearceEcho) 28. august 2017

Ekspert: - En spiller som har det meste



Bundesliga-ekspert Petter Bø Tosterud var full av lovord om Keita da Nettavisen snakket med Eurosport-kommentatoren tidligere i sommer.

- Han er en spiller som Europa har fått øynene opp for etter en fantastisk sesong i RB Leipzig. Denne sesongen har egentlig vært som et eventyr for han, sier Tosterud.

- Han er teknisk god, en slags boks-til-boks-type. Han vinner mange baller defensivt, samtidig som han har et bra blikk offensivt. Han har tempo i alt han gjør. Det er egentlig en spiller som har det aller, aller meste, fortsetter Eurosport-kommentatoren.

- Vil passe godt inn



Eurosport-profilen er overbevist om at Keita vil kunne passe godt inn i Liverpool-manager Jurgen Klopps spillestil om det skulle ende i en overgang.

- Jeg ser for meg at en indreløper-rolle i en 4-3-3-formasjon under Klopp kan passe godt. Han har spilt i en litt fri sentral rolle i 4-4-2 eller 4-2-3-1 i Leipzig denne sesongen. Han vil uansett helt klart være en spiller som kan fungere godt under Klopp. Han er fotrapp, spesielt på de første 10-20 meterne.

- Han er absolutt ingen luksusspiller som hviler, han har en voldsom frekvens, og er pliktoppfyllende. I tillegg er han en morsom spiller å se på. Han har noen finesser hver kamp som man kan nyte, og man koser seg når man ser han spille fotball, slår Tosterud fast.