ANNONSE

Flere kilder sier til Sports Illustrated at den amerikanske MLS-klubben LA Galaxy gar tilbudt Zlatan Ibrahimovic en kontrakt som vil gjøre svensken til den desidert best betalte i den amerikanske fotballigaens historie.

Allerede før Ibrahimovic skrev under for Manchester United i fjor sommer, ble det sagt at David Beckhams tidligere klubb var interessert i å hente svensken.

Vil ha ytterligere to United-år

Den gangen ble Zlatan i stedet enig om en «ett- pluss ettårskontrakt» med Manchester United, der både spiller og klubb har muligheten til å forlenge kontrakten frem til og med sommeren 2018.

LES OGSÅ: Zlatan fikk tre kampers utestengelse

Og med 15 ligamål så langt i sesongen, og 26 mål totalt i United-trøya, har svensken overbevist i Manchester United. Men mens manager José Mourinho vil ha med Zlatan videre i ett år, skal svensken selv ha sagt at han ikke vil skrive under på annet enn en to års forlengelse av kontrakten - noe som altså skal ha vekket interessen på nytt hos LA Galaxy.

«Realistiske sjanser»

Ifølge Sports Illustrated har klubben gitt 35-åringen et tilbud som vil gjøre ham til den best betalte spilleren i Major League Soccers 24 år lange historie. Om Zlatan skulle takke ja til tilbudet, blir han i så fall en av tre såkalte «designated players» i LA Galaxy-troppen - spillere som ikke berøres av ligaens lønnstak.

Akkurat nå er de tre spillerne Giovanni dos Santos, Jelle van Damme og Romain Allesandrini.

Ifølge flere kilder nær Sports Illustrated mener LA Galaxy at de har en «realistisk sjanse» til å skaffe seg svensken.