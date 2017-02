- Liverpool utestenger The Sun fra Anfield

ANNONSE

Reportere fra tabloidavisen The Sun er ikke lenger velkommen på Anfield på grunn av dekningen av Hillsborough-katastrofen.

Dette skriver blant andre Liverpool Echo og The Independent fredag. Sistnevnte avis hevder journalister fra The Sun ikke lenger får innvilget akkreditering til Liverpools hjemmekamper. Dette gjelder angivelig i alle turneringer.

The Sun kommer heller ikke til å få svar på spørsmål fra spillere eller manager Jürgen Klopp, ifølge opplysningene.

Klopp startet selv en boikott av The Sun i fjor sommer da avisen skrev en artikkel om midtstopper Dejan Lovrens problemer i privatlivet.

Inntil nå har den omstridte avisen ikke kunnet gjøre eksklusive intervjuer med verken spillere eller managere i Liveprool, men de har fått muligheten til å dekke rødtrøyenes kamper og pressekonferanser.

UTELUKKES: Verken Jürgen Klopp eller spillerne hans i Liverpool kommer til å stille opp til intervjuer med The Sun framover.

Falske anklager

Liverpools beslutning om utestengelse kommer etter samtaler mellom klubbledelsen og pårørende av dem som omkom i tribunekatastrofen 19. april 1989.

96 personer mistet livet da det oppsto enorm trengsel på Liverpool-fansens tribunesekjson på Hillsborough. Det skjedde i forbindelse FA-cupsemifinalen mot Nottingham Forest som ble spilt på nøytral bane i Sheffield.

I etterkant av katastrofen trykket The Sun en artikkel med overskriften «The Truth», og videreformidlet grove anklager fra en anonym kilde fra politiet i South Yorkshire.

Påstandene gikk ut på at Liverpool-tilhengere angivelig «stjal fra lommene til ofrene, urinerte på tapre politifolk, og at noen banket opp en politimann som holdt på med livreddende førstehjelp».

Anklagene har seinere blitt motbevist som falske.

De 96 omkomne og deres etterlatte fikk i april i fjor endelig full støtte fra rettslig hold. Etter 27 års kamp i rettssystemet ble Liverpools fans frikjent for all skyld i det som skjedde på Hillsborough.

En jury konkluderte da med at politiet var direkte skyldig i det som endte med at 96 menneskeliv gikk tapt og 766 ble skadd.

De omkomne i Hillsborough-ulykken døde som følge av en straffbar handling, tilsvarende uaktsomt drap i norsk rettsterminologi, fastlo juryen.

Utelatt på forsidene



Dagen etter rettsavgjørelsen, trykket verken The Sun eller søsteravisen The Times, som har samme eiere, saken på sine forsider. Dette måtte de to avisene tåle kraftig kritikk for.

Etter tribunekatastrofen på Hillsborough hadde Liverpools tilhengere og politiet forskjellige forklaringer på hvordan politiets vakthold var på kampdagen.

David Duckenfield, som var ansvarlig for politvaktholdet på Hillsborough den aktuelel dagen, har i ettertid erkjent at han løy om at supporterne skal ha presset seg fram på tribunen. Sannheten var at porten inn til tribunen sto åpen, på Duckenfields ordre.