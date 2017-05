- Manchester United bør være flau over å være så langt bak Chelsea

ANNONSE

Med tre seriekamper igjen å spille, ligger Manchester United plassert på sjetteplass - 19 poeng bak Chelsesa, som kan sikre ligatittelen med seier mot West Bromwich fredag.

Roy Keane, som kan vise til sju ligatitler med United, mener det ikke er klubben verdig.

- Bør være flau

Basert på summene som ble brukt på nye spillere sist sommer, mener Keane at sjetteplass ikke er akseptabelt.

- Han (Mourinho) har kommet med en haug av unnskyldninger de siste månedene. United skal på ingen måte vike fra disse utfordringene. Manageren og spillerne bør være flaue over at de ligger 19 poeng bak Chelsea, sa Keane på ITV sent onsdag kveld.

Den tidligere kapteinen legger press på sin gamle klubb og mener det ikke finnes noen unnskyldning for ikke å vinne Europa League og dermed kvalifisere seg til neste års Champions League.

- Det finnes ingen grunn for at de ikke skal vinne Europa League. For en klubb som Manchester United, forventer du at de skal vinne den turneringen, med tanke på hvilke lag som deltar. Å være så langt bak i ligaen er intet annet en flaut. Spillerne de har, stallen, pengene de har brukt ... det er ikke bra nok, gjentar Keane.

- Rooney må dra

Manchester United-kaptein Wayne Rooney har ikke vært blant José Mourinhos mest betrodde menn denne sesongen, men ytret likevel onsdag et sterkt ønske om å bli værende i klubben også neste sesong.

Roy Keane tror ikke det er det beste - verken for Rooney eller United.

- Ja, han kommer til å få spille noen kamper. Han skal bli i United og spille hva? 10-15 kamper per sesong. Det er ikke bra for noen. Jeg tror han er en type spiller som trenger å spille regelmessig for å holde seg i form og på sitt beste. Hvis han skal være deltidsspiller i United, så glem det! Han må komme seg videre, sier Keane.

Manchester United tar imot Celta Vigo på Old Trafford torsdag. Med 1-0-seier på bortebane, har Mourinhos menn gode sjanser til å ta seg til finalen.