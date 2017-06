ANNONSE

Monaco har avslått Arsenals bud på 87 millioner pund for Kylian Mbappe, melder London Evening Standard.

Manager Arsene Wenger signerte denne uken en ny toårskontrakt med Arsenal, og klubben ønsker nå å vise at de vil være med og kjempe om Premier League-tittelen neste sesong.

Signaturen til et av Europas heteste talenter ville utvilsomt bidratt til det, men Monaco har tidligere avslått høyere bud på 18-åringen.

Champions League-semifinalisten sa nemlig nei til Real Madrid, som skal ha lagt hele 105 millioner pund på bordet for angrepsspilleren sist måned.

Arsenal skal ikke ha bestemt seg for om de ønsker å legge inn et nytt bud.

Tidligere har Wenger avslørt at han var nær ved å signere Mbappe forrige sommer, men tenåringen signerte i stedet ny Monaco-kontrakt.

- Spilleren kan fortelle deg at jeg var hjemme hos ham i fjor for å forsøke å hente ham. Han var på slutten av kontrakten sin, men Monaco lyktes med å beholde ham. Det var veldig nært, men jeg kan forstå avgjørelsen fordi han har gått gradene der og bestemte seg for å bli der, sa Wenger i mai.

Arsenal ble nummer fem i Premier League denne sesongen og skal spille Europa League neste sesong.