- Payet nekter å spille for West Ham

West Ham United-stjernen Dimitri Payet ønsker ikke lenger å spille for klubben.

Det bekrefter West Ham-manager Slaven Bilic på en pressekonferanse torsdag.

- La oss komme til alvoret. Jeg har en situasjon med en spiller, og det er Dimitri Payet. Han vil dra, sier Bilic.

- Vi har sagt at vi ikke vil selge våre beste spillere, men Dimitri Payet vil ikke spille for oss. Vi kommer ikke til å selge ham. Jeg har snakket med styreformannen, og dette er ikke et pengeproblem. Vi ga ham en langtidskontrakt fordi vi vil beholde ham, sier Bilic.

Payet kommer ikke til å trene med laget denne uken og er ikke med i troppen til helgens møte med Crystal Palace.

- Dette laget, støtteapparatet, vi ga ham alt. Vi var alltid der for ham. Jeg føler meg sviktet. Jeg er sint, sier en ærlig Bilic.

Payet kom til West Ham fra Marseielle for i overkant av ti millioner pund sommeren 2015. Forrige sesong var han blant Premier Leagues beste midtbanespillere.

29-åringen har gjentatte ganger blitt koblet til overganger til større klubber.