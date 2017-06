AS Roma-vingen Mohamed Salah er ifølge Gazzetta dello Sport allerede enig med Liverpool om de personlige betingelsene i sin kontrakt.

Roma og Liverpool har imidlertid ennå ikke kommet til enighet om overgangssum for egypteren, som har vært blant Romas beste spillere denne sesongen.

Les også: Fredagens Premier League-rykter

The Times skriver fredag at Roma avslo Liverpools bud på 28 millioner pund, men at samtalene mellom klubbene fortsetter.

Avisen hevder Roma vil kreve så mye som 35 millioner pund for den driblesterke og hurtige kantspilleren.

Dersom klubbene kommer til enighet vil Salah ifølge italienske medier innkassere 4,5 millioner euro i året på Anfield.

Salah, som fyller 25 om to uker, har scoret 15 mål og levert 11 målgivende pasninger i Serie A denne sesongen.

24-åringen kom til Chelsea i januar 2014, men slo ikke gjennom i London-klubben. På utlån i Fiorentina og AS Roma storspilte imidlertid egypteren.

Roma sikret seg spilleren på permanent basis i fjor sommer, og Salah har denne sesongen vært blant ligaens beste.

Mohamed Salah has created more chances in Serie A (134) than any Roma player since he joined the club.



💨 pic.twitter.com/c7x9Bc24ky