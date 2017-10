- Shakespeare sparket i Leicester

Craig Shakespeare har fått sparken fra jobben som manager i Leicester City, melder Daily Mail.

Leicester bytter nok en gang manager, etter at Craig Shakespeare tirsdag fikk sparken fra jobben, melder Daily Mail.

53-overtok jobben etter Claudio Ranieri, som fikk sparken i februar - ni måneder etter at italieneren ledet laget til en sensasjonell Premier League-tittel.

Leicester har fått en elendig start på inneværende sesong og ligger plassert under nedrykksstreken etter kun én seier på de åtte første kampene.

Dette sa Shakespeare etter 1-1 mot WBA mandag:

⚽️🎥 Craig Shakespeare talks to LCFC TV after his side's 1-1 draw with West Brom at King Power Stadium on Monday night. #LeiWba pic.twitter.com/zU4LuvdCGw