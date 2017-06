- Tottenham går for King

ANNONSE

Det er engelske The Telegraph og journalist Matt Law som fredag melder at Tottenham Hotspur vil forsøke å hente Joshua King.

Spurs har så langt ikke hentet noen nye spillere i sommer, men skal være på jakt etter en spiller som kan brukes i flere offensive roller.

Nå hevder The Telegraph at Spurs og manager Mauricio Pochettino har rettet blikket sitt mot King som scoret 16 ganger i Premier League forrige sesong.

Ifølge avisen, er det ventet at Bournemouth kommer til å kreve 30 millioner pund for nordmannen.

Det vil i så fall gjøre King til tidenes klart dyreste norske spiller og potensielt også Tottenhams dyreste.

Koblet til Spurs tidligere

Det er ikke første gangen at King blir koblet til London-klubben. I mai meldte The Mirror at Tottenham var interessert i den norske spissen.

Den gangen hevdet King til Nettavisen at han ikke hadde hørt noe om interessen.

Han synes imidlertid det var hyggelig med oppmerksomheten.

- Kult at jeg blir lagt merke til, men jeg har bare fokus på de tre siste kampene, fortalte King til Nettavisen da.

King har foreløpig ikke svart på Nettavisens henvendelse fredag.

Premier League-kommentator, Øyvind Alsaker, mener en overgang til Tottenham ville vært en drøm for King.

- Det ville vært en drøm å gå fra lille Bournemouth til en tittelkandidat, og i tillegg få muligheten til å jobbe med en av de beste managerne som finnes. Jeg sier ikke noe galt om Eddie Howe, men Mauricio Pochettino er per i dag på et annet nivå, sa Alsaker til Nettavisen i mai.

- Spurs jakter flere



King skal ikke være den eneste spilleren Tottenham håper å signere i sommer.

The Telegraph og flere andre aviser hevder Spurs også håper å sikre seg Ross Barkley fra Everton.

Den engelske landslagsspilleren har kun ett år igjen av kontrakten sin med klubben fra Liverpool, men Everton skal likevel ha satt en prislapp på 50 millioner pund. Tottenham har imidlertid et håp om at prisen vil gå ned når overgangsvinduet nærmer seg slutten.

I tillegg til Barkley, skal Spurs også være på jakt etter en midtstopper og en mulig erstatter til Kyle Walker som kan komme til å signere for Manchester City.