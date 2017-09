Promotion med annonselenker Høstens herregensere

MANCHESTER UNITED - BASEL:

Manchester United hadde ingen problemer med å beseire Mohamed Elyounoussi og Basel på Old Trafford tirsdag.

United valset over sveitserne og vant 3-0. Spørsmålet er hvordan det gikk med Paul Pogba, som skadet seg i duell med nettopp Elyounoussi tidlig i kampen.

Pogba ut med skade



Kampen startet ikke spesielt hyggelig for Manchester United da kveldens kaptein Paul Pogba måtte forlate banen med skade etter et drøyt kvarter.

Erstatteren hans skulle imidlertid vise seg å være rett mann for anledningen, men først var Henrikh Mkhitaryan farlig frampå for vertene.

Armeneren stormet inn i feltet og kom først på et innlegg fra Romelu Lukaku, men stolpen sto i veien for Uniteds ledermål midtveis i omgangen.

Drøye ti minutter senere kom uttellingen for United. Marouane Fellaini, som kom inn for en skadet Paul Pogba, dukket opp inne i feltet da Ashley Young slo inn fra høyre og stanget inn 1-0.

Lukaku doblet ledelsen

Like etter pause doblet Romelu Lukaku Manchester Uniteds ledelse til 2-0 da han steg til værs og headet ballen i nettet etter et flott innlegg fra Daley Blind.

Nærmest for Basel var Moi Elyounoussi, som lurte Victor Lindelöf, før han testet David De Gea med et brukbar avslutning fra skrått hold. Den spanske keeperen fikk imidlertid fistet ballen over.

Manchester Uniteds tredje var det Marcus Rashford som fikk æren av å sette inn. Fellaini la ballen inn fra venstre, og Rashford dunket ballen ned i gresset og opp i nettaket baken utspilt Tomas Vaclik.

