Afrikas rikeste mann vil kjøpe Arsenal - så vil han sparke Wenger

Aliko Dengote sier han ønsker å kjøpe Arsenal så fort han er ferdig med investeringen i et stort oljeraffineri i Nigeria.

Afrikas rikeste mann, Aliko Dangote, sier i et stort intervju med Bloomberg at han ønsker å kjøpe Arsenal.

Dangote har gjennom karrieren investert i en rekke områder, blant annet jordbruk, infrastruktur, og nå snart også oljeraffinering. Ifølge Bloomberg har Dangote invester omtrent 11 milliarder dollar, eller omtrent 87 milliarder kroner, i byggingen av et oljeraffineri uten Lagos i Nigeria. Dangote forteller i intervjuet at han etter hvert ønsker å starte med investeringer også utenfor Afrika.

Der dukker Arsenal opp.

Nigerianeren har tidligere uttalt seg om ønskene om å ta over Premier League-klubben, og på spørsmål fra Bloomberg om dette fortsatt gjelder, er Dangote klar:

- Ja, men jeg kommer ikke til å gå for Arsenal før raffineriet i boks. Når det er ordnet, vil jeg gå for Arsenal, sier Dangote til Bloomberg.

EXIT? Arsene Wengers Arsenal-fremtid henger i en tynn tråd om Aliko Dangote blir ny eier av klubben.

For tiden eies Arsenal av Stan Kroenke og Alisher Usmanov. Dangote tror han vil klare å få overtalt de to til å selge sine eierandeler. Ifølge Bloomberg skal Dangote være god for 12,3 milliarder dollar, eller omtrent 97,3 milliarder kroner.

- Alt er mulig. Hvis de får det riktige tilbudet, er jeg sikker på at de vil gå med på det. Vi kommer til å være i en posisjon til å gi dem det riktige tilbudet. De kommer ikke til å holde på Arsenal for alltid. Noen kommer til å gi dem et tilbud som kommer til å få dem til å seriøst vurdere å selge. Når raffineriet er ferdig, tror jeg vi vil være i posisjon for å gjøre det, sier han videre.

Ifølge Financial Times skal nettopp Usmanov nylig ha forsøkt å kjøpe ut Kroenke fra eiersiden. I mai ble det meldt at Usmanov hadde tilbudt 1,3 milliarder dollar, eller omtrent 10 milliarder kroner, for Kroenkes eierandel i Arsenal. Budet ble senere avslått. Ifølge The Guardian eier Usmanov 30 prosent av klubben, mens Kroenke eier 67 prosent.

Om Dangote lykkes med å ta over Arsenal, er planen klar.

Wenger skal ut.

- Det første endringen jeg ville gjort, er å bytte trener. Han har gjort en god jobb, men noen andre bør også få prøve lykken, sier Dangote.

I intervjuet forteller Dangote om sin lidenskap for Arsenal.

- Jeg bytter ikke klubber. Selv når Arsenal ikke gjør det så bra, så støtter jeg laget. Det er et bra lag som drives bra. Det kunne vært drevet enda bedre, sier han.