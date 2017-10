Agenten reagerer etter at Lindelöf ble vraket fra «Fotbollsgalan»: - Det er pinlig

Manchester United-profilen er ikke blant de nominerte i kategorien «årets forsvarsspiller» i Sverige.

Når svenskene skal kåre årets beste svenske fotballspillere, skjer det uten at Manchester United-spiller Victor Nilsson Lindelöf er nominert. Selv om svensken ikke har hatt noen drømmestart på karrieren i Manchester United, kan han se tilbake på et sterkt år med sterkt spill for Benfica.

Det at Lindelöf ikke er nominert i kategorien som årets forsvarsspiller, har fått Manchester United-spillerens agent til å reagere.

- Det er pinlig for svensk fotball at Victor ikke er nominert. Det går vel knapt an å ta det seriøst? Jeg vet ikke hvem som er i juryen, men det blir bajasnivå på det hele når «Vigge» ikke engang er nominert i kattegorien «årets forsvarsspiller», sier Lindelöfs agent, Hasan Cetinkaya til Expressen.

I stedet for en nominasjon til Lindelöf, står det mellom Mikael Lustig, Andreas Granqvist og Ludwig Augustinsson i kampen mellom årets forsvarsspiller i Sverige.

- Han har vunnet ligaen og cupen med Benfica. Han har spilt i Champions League med både Manchester United og Benfica, og har dominert for landslaget, sier Cetinkaya.

- Det er som sagt pinlig, fortsetter han.

Han forteller videre at han har pratet med Lindelöf, og gitt beskjed om at han ikke skal bry seg om den manglende nominasjonen.

- Det blir så lavt nivå. Han bryr seg ikke. Han konsentrerer seg om å spille kamper for Manchester United nå, og har fullt fokus på det kommende play off-spillet med landslaget, avslutter Cetinkaya.

Lørdag tok Manchester United en imponerende seier hjemme mot Tottenham. Lindelöf var ikke med i kamptroppen, men spilte i ligacupen i midtuka.

