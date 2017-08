Aguero reddet Manchester City mot Premier League-ferskingene

Hjemmelaget Brighton ga Manchester City kamp om poengene, men superspissen Sergio Aguero klarte til slutt å bryte gjennom forsvarsmuren.

BRIGHTON - MANCHESTER CITY 0-2:

Manchester City hadde ballen mest, skapte de største sjansene, og hadde de største stjernene.

Likevel slet Pep Guardiolas supermannskap med å score mål mot Chris Hughton og hans Brighton lørdag. Selv om Manchester City har handlet en rekke stjerner de siste sesongene, var det en gammel kjenning i Sergio Aguero som kunne juble for kampens første mål.

Hele 70 minutter gikk før Aguero kunne juble for å ha scoret gjestenes første mål for kvelden. En uheldig Lewis Dunk fulgte opp med et selvmål fem minutter senere, og dermed var Manchester City sikret sesongens første seier.

- Vi er en sterk klubb



Manchester City-manager Pep Guardiola likte det han så av eget lag mot Brighton. I intervjuet etter kampen tok han seg tid til å rose de ferske spillerne i laget, samtidig som han var klar på at hele laget skal jobbe på videre for å forbedre seg ytterligere.

- Vi hadde målsjanser i de første minuttene. Vi hadde kontroll på kontringene deres, og vi slapp ikke inn mål. Vi kommer til å forbedre måten vi angriper på, sier Guardiola ifølge BBC.

- Jeg er veldig fornøyd med de nye spillerne. Jeg ønsker å takke klubben. Vi har enorme spillere med masse talent. Gratulerer til alle i Manchester City – vi er en sterk klubb, slår City-sjefen fast.

City-sjefen slo fast eget lags styrke på en dag der flere av rivalene trøblet. Arsenal fikk tøff kamp av Leicester allerede fredag, men klarte å sikre seg seieren etter en dramatisk avslutning. Chelsea fikk derimot en marerittstart på sesongen med tapet mot Burnley. Også Liverpool gikk på en smell mot Watford, og måtte nøye seg med uavgjort.

- Jeg ønsker å fortsette med det gjorde i de tre siste kampene i oppkjøringen til sesongen. Vi har vært stabile, men vi må prøve å forbedre oss. Det viktigste var å starte sesongen med en seier, sier Guardiola.

STERK KLUBB: Manchester City-manager Pep Guardiola var fornøyd med seieren mot Brighton, og slo fast egen klubbs styrke.

- Vi måtte være tålmodige



Manchester City-kaptein Vincent Kompany var godt fornøyd med å starte sesongen med tre poeng.

- Vi måtte være tålmodige i den første omgangen. De forsvarte seg bra, og hadde en veldig tydelig kampplan. De har helt klart kvalitet i laget, sier Vincent Kompany ifølge BBC.

- Sesongen kommer til å bli lang, men kampen i dag var en forbedring fra de vi gjorde forrige sesong. Vi fikk målet fordi vi var tålmodige, fortsetter han.

Kyle Walker ble kjøpt fra Tottenham før denne sesongen, og kom fra kampen uten baklengsmål i debuten.

- Vi trengte seieren, og det var godt å få en god start på sesongen. Vi er fornøyde, sier Walker ifølge BBC.

- Jeg trives i klubben, og gutta har vært veldig hyggelige. Det er bra å spille med et smil om munnen.

Jesus-hands

Etter en knapp halvtimes spill kom Gabriel Jesus løpende alene mot Brighton-målet. Angrepsspilleren klarte å sende Kevin De Bruynes strålende pasning videre inn i målet bak Brighton-keeper Mathew Ryan, men gjorde det på ulovlig vis.

Jesus brukte hånden til å slå ballen i mål, og ble belønnet med et gult kort.

I samme situasjon krasjet Jesus med Ryan, og førstnevnte ble liggende nede en god stund, men kom seg etter hvert på beina igjen.

Fem minutter senere var Jesus på nytt frempå. Manchester City-stjernene vartet opp med gnistrende angrepsspill, og slo etter hvert ballen til Jesus, som ventet foran Brighton-buret. Jesus satte hodet til ballen, men keeper Ryan stoppet headingen. Returballen endte hos Jesus, men under press så gikk skuddet i stolpen.

HANDS: Gabriel Jesus brukte hånden for å score mot Brighton og ble korrekt avblåst for hands.

Store målsjanser

Manchester City kontrollerte oppgjøret, og spilte seg til flere enorme målsjanser. Både Gabriel Jesus og Sergio Aguero hadde flotte muligheter til å sende gjestene i ledelsen i begynnelsen av den andre omgangen, men de to målsnikene slet med å sette ballen i nettet.

Ti minutter inn i den andre omgangen var det Brighton sin tur til å vise seg frem. Laget hadde ligget kompakt gjennom store deler av kampen, men kom seg til et farlig innlegg. Duellen foran City-målet endte med et hjørnespark til hjemmelaget.

Det endte i at Shane Duffy fyrt av et skudd som snek seg like utenfor stolpen. På det påfølgende hjørnesparket ble det en ny sjansebonanza for hjemmelaget, men også denne gangen gikk det avsluttende skuddet på feil side av stolpen.

Med 25 minutter igjen av oppgjøret, var Brighton heldige som slapp å få dømt et straffespark mot seg. Et skudd fra De Bruyne traff Lewis Dunk i armen, men dommer Michael Oliver valgte å ikke blåse for hands denne gangen, til City-spillerne store frustrasjon.

Aguero-mål

Etter å ha stanget mot Brighton-muren i de første 70 minuttene av kampen, fikk Sergio Aguero til slutt sendt ballen i mål. David Silva sendte ballen til argentineren på strålende vis.

Aguero fulgte opp med en minst like god avslutning, da han sendte ballen forbi keeper Ryan.

- Denne gangen gjør han ingen feil. Det glipper hos Brighton, og da er Augero der, og hugger til som en kobra, utbrøt TV 2s kommentator, Kasper Wikestad.

Fem minutter senere ble vondt til verre for hjemmelaget. Forsvarsbautaen Lewis Dunk var uheldig, og headet ballen inn i eget mål, og fjernet med det alt som kunne være igjen av spenning i oppgjøret.

Etter Dunks selvmål roet kampen seg betydelig. City hadde slått seg til ro med at seieren var sikret, og Brighton ga nok opp håpet om å krige seg tilbake i kampen.