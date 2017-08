Alli og Davies sikret Tottenham seieren mot Newcastle

Newcastles Jonjo Shelvey skapte trøbbel for lagkameratene da han ble utvist for å tråkke på Tottenhams Dele Alli. Ikke lenge etter var Spurs-profilen siste mann på ballen da gjestene tok ledelsen.

NEWCASTLE - TOTTENHAM 0-2:

Tottenham kontrollerte kampen de første 45 minuttene, men slet med å spille seg til de virkelige målsjansene. Oppgjøret var på langt nær så fartsfylt som mange av de andre kampene i Premier League-runden.

Like etter pause skulle dette komme til å snu.

LIVE: Vi følger overgangsvinduet

Shelvey får gjennomgå

Tidlig i den andre omgangen ble plutselig kampen dramatisk. En duell mellom Tottenhams Dele Alli og Newcastles Jonjo Shelvey endte med at førstnevnte ble liggende på bakken. Det oppstod litt småknuffing mellom de to, og det endte med at Shelvey tråkket på ankelen til Alli, som rullet seg i smerte.

Dommer Andre Marriner var ikke i tvil, og hentet opp det røde kortet fra baklomma.

- Han setter lagkameratene i en fryktelig vanskelig situasjon, kommenterte TV 2s Kasper Wikestad.

- Han tråkker bevisst på ankelen til Dele Alli. Hundre prosent rødt kort, og Shelvey sender lagkameratene rett under bussen. Hodeløst, fortsatte kommentatoren.

SCORET: Dele Alli ble først tråkket på av Jonjo Shelvey. Få minutter senere sendte han Tottenham i ledelsen mot Newcastle.

Alli-mål

Etter en times spill, klarte Tottenham til slutt å bryte gjennom Newcastles forsvarsmur. Harry Kane satte fart med ballen i beina, før han ga den videre til Christian Eriksen. Dansken sendte en lekker pasning inn i feltet foran Newcastle-målet.

Der ventet Dele Alli.

Alli fikk kastet fram foten, og styrt ballen videre inn i målet bak Newcastle-keeper Rob Elliot.

- Utvisningen endret alt. Han gjorde en feil, og forhåpentligvis lærer han av det. Han har bedt om unnskyldning, men det endrer ikke på noe nå, sa Benitez til Sky Sports.

- Dette er ikke et enkelt sted å komme til. Slikt kan skje noen ganger. Jeg er sikker på at han er skuffet. For oss var det viktig å være profesjonelle. Tidligere har jeg selv latt meg rive med av temperamentet mitt, men i dag måtte vi holde hodet kaldt, sa Alli.

Doblet

Ti minutter senere var Tottenham frempå igjen.

London-laget satte plutselig opp farten og broderte seg enkelt gjennom Newcastle-forsvaret. Christian Eriksen førte ballen frem til Ben Davies, som fyrte av et skudd.

Ballen forsvant i mål, og Davies doblet med det gjestenes ledelse.

På overtid kunne Harry Kane økt ledelsen til 3-0, men skuddet gikk i stolpen.

Selv om hjemmelaget forsøkte seg på en liten sluttspurt, klarte de ikke å hindre Tottenham fra å vinne kampen 2-0.