Alonso helt i dramatisk derby

Marcos Alonso senket Tottenham med to scoringer på Wembley.

TOTTENHAM - CHELSEA 1-2:

Marcos Alonso ble den store helten da Tottenham fikk en marerittstart med Wembley som hjemmebane i Premier League søndag.

Den spanske vingbacken hamret inn begge Chelseas mål i London-derbyet og reddet samtidig lagkamerat og innbytter Michy Batshuayi fra å bli syndebukk.

Belgieren scoret nemlig selvmål og utlignet til 1-1 kort tid etter at han ble byttet inn.

Alonso-perle

Fire minutter var spilt da Alvaro Morata fikk en gigantisk mulighet til å sende Chelsea i ledelsen. Cesar Azpilicueta slo inn fra høyre, men Morata lyktes ikke med å styre headingen på mål fra fem meter - til tross for at han fikk stå helt umarkert.

Harry Kane, som jaktet sesongens første scoring, prøvde seg fra langt hold i motsatt ende av banen fem minutter senere. Ballen duppet og traff gresset rett foran Thibaut Courtois, som fikk større problemer enn han burde med å stoppe skuddet. Heldivis for belgieren var det ingen i hvit drakt som var framme på returen.

Midtveis i omgangen fikk Chelsea frispark etter at Dele Alli felte David Luiz på 20-25 meter. Marcos Alonso ladet kanonen, skrudde ballen nydelig over muren og helt oppe i hjørnet bak Hugo Lloris.

PERLESCORING: David Luiz skrur inn 1-0 for Chelsea.

Kane i stolpen

Kane var nær ved å svare noen minutter senere. Eric Dier spilte ballen inn i sekstenmeteren, og Spurs-spissen fikk avsluttet fra skrått hold, men Lloris parerte.

Tøffe dueller og høyt tempo preget den første omgangen. Fem minutter før pause var David Luiz litt for tøff i duell med Christian Eriksen, da han plasserte en arm i ansiktet på dansken for å hindre et løp.

TETT OG TØFT: David Luiz og Harry Kane i duell i første omgang.

Luiz ble korrekt tildelt gult kort, og Eriksen pisket selv frisparket inn i feltet, uten at noen Spurs-spillere klarte å styre ballen i mål.

Rett før pause var Kane svært nær ved å sette inn sesongens første da ble spilt fri av Dele Alli, dro seg innover og dunket ballen i innsiden av stolpen og ut.

- Vertonghen skulle hatt rødt

Taklingene og duellene fortsatte å hagle i den andre omgangen. Tidligere Chelsea-spiss Chris Sutton mener Tottenhams Jan Vertonghen burde vært utvist da han hoppet inn med en voldsom takling mot Victor Moses. Belgieren slapp imidlertid fra det med gult kort.

- Taklingen er virkelig ille, i knehøyde mot Moses. Han er heldig som slipper unna med gult, fordi han satte motspilleren i stor fare der. Det burde vært rødt, sa Sutton på BBC.

Det var Tottenham som styrte i jakten på en utligning, men Chelsea var langt fra ufarlige de gangene de angrep. Et kvarter før slutt dunket Willian ballen i stolpen fra 20 meter.

Snaue ti minutter før slutt skulle Tottenham få god hjelp i jakten på en utligning. Michy Batshuayi, som tre minutter tidligere hadde blitt byttet inn stanget nemlig ballen i eget mål etter et glimrende servert frispark fra Christian Eriksen.

Det skulle imidlertid ikke ta lang tid før Chelsea og Alonso slo tilbake. Hugo Lloris kastet ut ballen til Victor Wanyama, som ikke var oppmerksom nok og ble taklet av David Luiz.

Ballen havnet hos innbytter Pedro, som spilte gjennom Alonso på venstrekanten. Den tidligere Fiorentina-spilleren hamret inn 1-2.

Chelsea reiste seg dermed umiddelbart etter flausen mot Burnley i åpningskampen, mens Spurs har allerede tapt flere hjemmekamper i år enn laget gjorde i fjor.