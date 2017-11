Alves røper: Var så godt som klar for Liverpool i 2006

Liverpool trakk seg fra avtalen i siste sekund, og Alves endte i stedet i Barcelona.

Paris Saint-Germain-stjernen Dani Alves forteller i et intervju med fotballmagasinet FourFourTwo at han var svært nær å bli Liverpool-spiller i 2006.

Klubbene skal ha vært enige om en avtale verdt ni millioner pund for den brasilianske backen, som på den tiden spilte for spanske Sevilla. Liverpool trakk seg fra avtalen i siste øyeblikk, og Alves endte i stedet i Barcelona i 2008.

- Jeg var så godt som enig med Liverpool, men av en eller annen grunn så ble det ikke noe av i siste øyeblikk. Jeg vet ikke hvorfor, siden det ikke var jeg som stod for forhandlingene. Det var andre folk som representerte meg på den tiden, sier Alves til FourFourTwo.

I et intervju med BBC fra juni 2017 skal daværende Liverpool-direktør, Rick Perry, ha fortalt at det var økonomi som var årsaken til at Liverpool trakk seg fra avtalen med Sevilla.

- Vi hadde avtalen på plass, men spørsmålet var om vi skulle bruke pengene på å kjøpe to spillere, eller om vi skulle bruke alt på en back, sier Perry ifølge ESPN.

- Alves var ikke den spilleren han er i dag, men det så alltid ut til at han ville bli en stor spiller, sier Perry videre.

Alves forteller at noe lignende også skjedde med Chelsea og Real Madrid, noe som førte til at han ble værende i Barcelona helt frem til 2016. Da forlot han den spanske storklubben til fordel for italienske Juventus.

- Selvfølgelig, alt løste seg bra for «Cules» (Barcelona-supporterne, red. anm.), men også for meg siden jeg fikk være med på å skrive historie på Camp Nou i stedet, sier Alves.

Det ble med kun én sesong i Juventus for Alves, som i sommer signerte for franske PSG. Så langt har sesongen gått på skinner for Alves og PSG. Paris-laget leder både serien og sin gruppe i Champions League. Allerede etter fire spilte kamper, er PSG klare for første utslagsrunde.

