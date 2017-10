Årets mål-kandidat reddet Southampton

Innbytter Sofiane Boufal satte fyr på Southampton.

SOUTHAMPTON - WEST BROMWICH 1-0:

Southampton produserte sjansene, men slet lenge med å få hull på byllen i hjemmemøtet med West Bromwich på St. Mary's lørdag kveld.

Gjennom 85 minutter var vertene det beste laget, men sløste sjanse på sjanse mot et defensivt orientert motstanderlag under knallhard ledelse av Tony Pulis.

Men så viste innbytter Sofiane Boufal frem et øyeblikk med pur magi, og fikk St. Mary's til å eksplodere.

- Drømmescoring

Marokkaneren fikk ballen på egen banehalvdel, og vendte bort fem-seks WBA-spillere med en serie overtrekksfinter på vei mot motstandernes 16-meter. Der, like utenfor 16-meteren, vendte han av midtstopper Gareth McAuley, og satte ballen i det lengste hjørnet bak West Bromwich-keeper Ben Foster.

- Hvilken drømmescoring av innbytteren! ropte TV 2-kommentator Espen Ween.

- Det er en god kandidat til en av sesongens scoringer så langt, la han til.

På Twitter sammenlignet TV 2s Jon Hartvig Børrestad scoringen med Diego Maradonas drømmescoring mot England under VM i 1986.

I TV 2-studioet etter kampen var det unison hyllest av den marokkanske innbytteren, som scoret sitt første mål på 23 Premier League-kamper.

- Kan ha en ny klassespiller

- Når han er i stand til å gjøre dette her, lurer jeg på hvorfor i alle dager vi ikke har sett mer av han her. Det må være et eller annet som må være litt gærent. Han har kommet inn veldig ofte, og har villet gjøre alt på egen hånd hele tida. Jeg er spent på hvordan han kommer til å se ut nå fremover, sier TV 2-ekspert Simen Stamsø Møller.

- Når man kan gjøre det der mot West Bromwich på en kontring, så kan man få til masse. Det kan plutselig være sånn at det løsner for ham nå. Og hvis det løsner for ham nå, så har Southampton en ny klassespiller.

Boufane ble hentet fra Lille i fransk Ligue 1 sommeren 2016, men fikk ikke noen god førstesesong i Premier League.

- Han skapte så mye i Frankrike, var helt stjerne der. Så kom han til Premier League, og bare prøvde å gjøre alt på egen hånd, men fikk det ikke til. Han har ikke fått det til ordentlig før nå. Han hadde en fin scoring forrige sesong, selvfølgelig ikke en så fin som det her, men det var det, sier Stamsø Møller.

- Jeg er så spent på om han våkner nå, jeg. Da blir det ekstra gøy å se på Southampton.

- Har scoret flottere mål før

Selv mener spilleren at han har scoret bedre mål enn lørdagens soloraid tidligere.

- Ja, jeg husker et mål jeg scorte i Frankrike, sier 24-åringen på det TV 2-sendte intervjuet etter kampen.

- Det viktigste er at vi tok tre poeng, understreker han.

Sjanser på løpende bånd

Og at Southampton til slutt tok seieren, var definitivt fortjent.

Det første kvarteret bydde ikke på noen sjansebonanza av noe slag, men etter 17 minutter smalt det plutselig fra vertenes venstreback Ryan Bertrand. Southampton fikk frispark på omtrent 20 meters hold, og Bertrand svingte ballen via hodet til Jonny Evans og helt opp i krysstanga, før den spratt ut igjen.

Og nå skulle sjansene komme på løpende bånd for hjemmelaget.

Etter 20 minutter fikk samme Bertrand levert ballen videre til venstrekant Dusan Tadic i god posisjon, men serberen ble hindret i avslutningsøyeblikket, og skuddet gikk rett på keeper Ben Foster.

HOLDT NULLEN LENGE: Ben Foster sto en svært god kamp for West Bromwich, men måtte til slutt gi tapt for Sofiane Boufal.

To minutter senere endte en corner i beina på Oriol Romeu. Spanjolen hadde ryggen mot mål, men fikk snudd seg og avsluttet fra et par meters hold, men dessverre for hjemmefansen gikk ballen til side for mål.

To minutter etter det igjen hørte Virgil van Dijk på fansen som ropte at han skulle skyte fra nærmere 35 meter, og skuddet var godt også, men endte likevel over mål.

Herlig raid

Så gikk det ikke mer enn tre-fire minutter før spissen Manolo Gabbiadini satte i gang en kontring fra egen banehalvdel. Italieneren dro på med et raid langs venstrekanten, før han fant Shane Long inne foran mål. Spisskompanjongen fikk imidlertid ikke stokket beina skikkelig, og fra kort hold satte han ballen utenfor.

Vertene ga imidlertid ikke opp, og tre minutter før pause raget Maya Yoshida høyest på et hjørnespark. Japaneserens heading var god, og slo ned i bakken før den spratt mot målet, men igjen var Ben Foster på plass og fikk slått ballen ut til den ny corner.

Også den corneren endte med avslutning fra Yoshida, denne gangen med et brassespark, men 29-åringen traff ikke målet denne gangen.

Forbi WBA

Den andre omgangen bydde ikke på samme trykk fra hjemmelaget som i første. Nærmest var Dusan Tadic etter 72 minutter, men igjen sto en strålende Ben Foster i veien for avslutningen da kantspilleren var alene foran mål.

Det så ut til å ende med 0-0 da innbytter Boufal dro i gang sitt fantastiske soloraid og avgjorde kampen med 1-0-scoringen, som betyr at Southampton klatrer opp på tiendeplass på tabellen med tolv poeng på sine ni første kamper.

Med det passerte de også lørdagens motstander West Bromwich, som står med ti poeng på 13.-plass.

