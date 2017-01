Arsenal fosset videre i FA-cupen

ANNONSE

SOUTHAMPTON - ARSENAL 0-5:

Arsenal fikk en på papiret tøff trekning i FA-cupens fjerde runde. Bortekamp mot Southampton pleier ikke å være enkelt. Det var det dog lørdag kveld.

To mål fra Danny Welbeck og tre mål fra Theo Walcott sørget for en overbevisende 5-0-seier for Arsene Wengers mannskap.

Dermed er Arsenal videre til femte runde i denne sesongens FA-cup.

Welbeck tilbake

Danny Welbeck hadde ikke scoret siden 30. april forrige sesong. Mot Southampton var han i fyr og flamme.

Først lobbet han vakkert inn 1-0 etter et kvarter. Deretter volleysparket han inn 2-0-målet sju minutter senere.

- Han er tilbake med et brak, utropte TV 2-kommentator Simen Stamsø Møller da engelskmannen satt inn sitt andre mål for kvelden.

Walcott ville være med

2-0-målet ble Welbecks siste for kvelden, men Arsenal var likevel langt fra ferdig. Landsmann Theo Walcott ville også være med på leken.

Ti minutter før pause scoret Walcott til 3-0, før han etter 70 minutter la på til 4-0. Like før slutt fullførte lynvingen sitt hat-trick, og Arsenal var oppe i 5-0.

De for kvelden gulkledde hadde full kontroll kampen ut, og er klare for femte runde av sesongens FA-cup.