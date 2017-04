Arsenal med sterk snuoperasjon - klare for FA-cupfinalen

ARSENAL - MAN CITY 2-1 eeo:

Arsenal er klare for FA-cupfinalen mot Chelsea etter at de søndag slo tilbake og vant 2-1 i semifinalen mot Manchester City.

Det kommer som en etterlengtet opptur for Arsenal-fansen og ikke minst manager Arsene Wenger som har blitt kritisert denne sesongen for lagets skuffende innsats i Premier League.

- Han trengte dette sårt. Det gjorde Guardiola også, men det er den gamle mesteren som står igjen som seierherre, kommenterte TV 2s Øyvind Alsaker etter kampen.

Selv var franskmannen i strålende humør etter oppgjøret.

- Jeg er veldig fornøyd, det var en viktig kamp i dag. Det var en glimrende gjennomført kamp av oss, ikke bare teknisk, men også mentalt. Vi hevet oss og fortjente til slutt seieren, sier Wenger til BBC.

De lyseblå fra Manchester startet kampen best og tok ledelsen da Sergio Aguero satte inn 1-0 i starten av andre omgang. Arsenal slo imidlertid hardt tilbake.

Først utlignet Nacho Monreal og sørget for ekstraomganger, mens Alexis Sanchez ble den store helten da han kriget inn det avgjørende 2-1-målet i første ekstraomgang.

Chileneren blir ikke overraskende hyllet for sin prestasjon.

- De største spillerne gjør det når det gjelder som mest. Sanchez ser kanskje liten ut, men for et enormt talent, melder den engelske landslagslegenden Gary Lineker på Twitter.

The big players do it when it really counts. Sanchez maybe be small in stature but a huge talent.