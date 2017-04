Arsenal med tungt tap mot Crystal Palace

ANNONSE

CRYSTAL PALACE - ARSENAL 3-0:

Arsenal ble møtt av et heltent hjemmelag i mandagens Premier League-oppgjør, og fikk det etter hvert fryktelig tungt. Der Arsenal har slitt med formen i det siste, har Crystal Palace vært i mye bedre form.

Formkurvene viste seg å også sette farge på mandagens London-oppgjør.

Andros Townsend, Yohan Cabaye og Luka Milivojevic sørget for at Arsenal gikk på et 0-3-tap på Selhurst Park.

- En stor bekymring



Etter mandagens tunge tap, ble manager Arsene Wenger spurt hvor bekymret han er etter et slikt tap.

- Alle tap er en stor bekymring. Jeg har ledet Arsenal i veldig mange kamper, og vi er ikke vant til slike tap. Det er klart det er en stor bekymring, sier Wenger.

- Dessverre er det slik. Vi må svare raskt, og ikke akseptere det. Jeg er skuffet, men bestemt på å rette opp dette, fortsetter han.

Wenger ble også spurt om det var noe nytt å melde om hans egen situasjon i klubben.

- Nei, svarte han kort.

Fornøyd Townsend

Andros Townsend ble en sentral mann i mandagens seier mot Arsenal. Crystal Palace-spilleren roser manager Sam Allardyce for den formen laget nå er i.

- Han har vært utrolig. Jeg var på feil side av Allardyce da han var hos Sunderland og jeg rykket ned med Newcastle. Nå utøver han magien sin, sier Townsend til Sky Sports.

Nå handler alt om neste kamp for Townsend og resten av Crystal Palace.

- Vi må konsentrere oss om neste kamp nå. Vi mistet fokus etter tapet mot Chelsea. I morgen er det tilbake til jobb for å fokusere på Leicester denne helgen.

SENTRAL: Andros Townsend var sentral i Crystal Palce sin seier mot Arsenal.

Kalddusj for Arsenal



Etter at Arsenal og Mohamed Elneny startet kampen friskt, var det hjemmelaget Crystal Palace som kunne juble først.

Etter gode kombinasjoner mellom Palace-spillerne, endte det til slutt med at Wilfried Zaha til slutt fikk lagt ballen inn foran Arsenal-målet. Der kommer Andros Townsend fossende frem, og brukte innsiden av foten til å styre ballen i mål bak keeper Emiliano Martinez.

Arsenal forsøkte etter hvert å presse hjemmelaget, men slet med at også Crystal Palace viste seg som angrepsvillige.

Palace doblet



Fem minutter inn i den andre omgangen smalt det igjen, men denne gangen ble ikke målet tellende. Christian Benteke fikk satt ballen i mål, men den belgiske spissen stod i offside, noe assistentdommeren fikk med seg og markerte for.

Hector Bellerin fikk muligheten til å utligne for Arsenal etter en knapp times spill, men Arsenal-backen sendte skuddet sitt til side for mål.

Med en halv time igjen av oppgjøret, smalt Yohan Cabaye inn kampens andre mål. Franskmannen fikk ballen fra Zaha, og fant ut at dette var en utsøkt mulighet til å skru ballen i mål, noe han også gjorde.

Straffespark

Knappe fem minutter etter etter Cabayes mål, ble vondt til verre for Arsenal.

Andros Townsend gikk ned i en duell med keeper Martinez. TV-bildene viste at Crystal Palace-profilen falt lett i duellen, men dommer Michael Oliver var uansett klar på at det var straffespark til hjemmelaget.

Luka Milivojevic tok seg av straffesparket, og gjorde ingen feil da han banket inn hjemmelagets tredje mål for kvelden.

Formlag

Crystal Palace er for tiden i imponerende form i Premier League. Sam Allardyces menn hadde før mandagens kamp vunnet fire av de fem siste kampene.

Det har vært med på å løfte laget ut av den intense bunnstriden i den engelske serien.

Arsenal gikk på sin side på sitt fjerde tap på rad på bortebane i Premier League.