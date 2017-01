Arsenal med utrolig opphenting mot Bournemouth

ANNONSE

BOURNEMOUTH - ARSENAL 3-3:

Arsenal så slagne ut og lå under 3-0 da 20 minutter gjensto av tirsdagens møte med Bournemouth.

Da våknet Arsene Wengers menn og startet en opphenting av de sjeldne.

Alexis Sanchez, Lucas Perez og Olivier Giroud sørget for at Arsenal fikk med seg ett poeng etter en ellevill 3-3-kamp på Vitality Stadium.

- For en fotballkamp vi har fått! hylte TV 2-kommentator da kaoset sto på som verst i tirsdagens kamp.

Wenger: - Et handicap

Arsene Wenger var fornøyd med comebacket, men innser at to poeng gikk tapt.

- Med 20 minutter igjen å spille lå vi under 3-0, så det var en mental test. Vi nektet å tape kampen. Vi tapte to poeng og må gjøre det bedre i kommende kamper og håpe at de andre lagene avgir poeng.

Arsenal-manageren er imidlertid klar på at kampprogrammet har vært for tøft den siste tiden. Arsenal var sist i aksjon mot Crystal Palace for bare to dager siden.

Til sammenligning har serieleder Chelsea minst fire dager mellom hver kamp i juleprogrammet.

- Bournemouth fortjener mye ros, men det er en for stor ulempe å spille mot et lag som har hatt tre og en halv dag restitusjon når vi har spilt for 48 timer siden. Det er et for stort handicap, sier Wenger.

KJEMPET SEG INN I KAMPEN: Olivier Giroud og Arsenal hevet seg i andre omgang.

Svakt Arsenal

Etter et kvarters spill fikk Arsenal seg en real kalddusj i møte med Eddie Howes menn. Junior Stanislas slo en nydelig crosser over til Charlie Daniels.

Hector Bellerin hadde skyvd langt over mot venstre og flyttet beina det han maktet for å tette luka og nå bort til Daniels. I stor fart ble han imidlertid dratt vekk i pølsebua før Daniels plasserte inn 1-0.

Ikke lenge etterpå kom Bournemouth på en solid kontring. Granit Xhaka gikk i ryggen på Ryan Fraser inne i sekstenmeteren, og dommer Michael Oliver pekte på straffemerket.

Callum Wilson var iskald fra straffemerket og rullet inn 2-0 til enorm jubel fra hjemmefansen på Vitality Stadium.

STARTET BRA: Callum Wilson jubler for sin 2-0-scoring.

Arsenal-spillerne så mer og mer frustrerte ut utover i omgangen og fikk svært lite til å stemme.

Arsenal løftet seg



Ti minutter ut i andre omgang trodde hjemmefansen at Bournemouths tredje for dagen var et faktum. Harry Arter banket til fra 20 meter og ballen gikk i mål via armen til Wilson. Scoringen ble derfor annullert av dommer Oliver.

Like etterpå satt likevel 3-0 i nota. Ryan Fraser vant en spurtduell mot Hector Bellerin, ga Arsenal-backen en dytt ikke ulik den Bournemoth fikk straffespark for i første omgang og lurte ballen i mål fra skrått hold.

Drøyt midtveis i den andre omgangen satt reduseringen for Arsenal. Bellerin slo inn fra høyre, Olivier Giroud stusset ballen videre, og Alexis Sanchez stupte inn 3-1.

Ikke lenge etterpå var innbytter Lucas Perez på farten. Olivier Giroud flikket ballen videre til spanjolen som på vakkert vis banket 3-2 i hjørnet på hel volley med venstrebeinet.

Etter 82 minutter fikk Bournemouth-kaptein Simon Francis rødt kort etter at han bommet på ballen og meide ned Aaon Ramsey.

På overtid dukket Olivier Giroud opp og headet inn utligningen for Arsenal og opphentingen var komplett.