Arsenal meldte om fulle tribuner, men realiteten var en helt annen

Arsenal tok tre viktige poeng hjemme mot Sunderland tirsdag kveld, men det var langt fra noen folkefest på Emirates.

Ifølge The Telegraph, var det offisielle publikumstallet 59.510, men TV-bildene viste at det var langt fra sannheten.

Før kampen var det varslet at flere supportere ville demonstrere mot Wenger ved å ikke dukke opp på kampen, og selv om franskmannen på pressekonferansen før oppgjøret oppfordret supporterne til å støtte laget, var det tydelig at de ikke hørte på ham.

Trolig var det over 10.000 tomme seter på Emirates under oppgjøret mot Sunderland.

Wenger: - Jeg telte ikke



Etter kampen uttalte Wenger at han ikke var overrasket over at det var mange tomme seter.

- Nei, det er tirsdag kveld og vi møter Sunderland. Alle forventer at vi vinner. Jeg telte ikke hvor mange tomme seter det var, sier Wenger.

Arsenal-manageren mener at det dårlige oppmøtet ikke påvirket laget.

- Nei, vi gjør jobben vår og det viste vi igjen i kveld. Når man spiller fotball, så teller man ikke hvor mange mennesker det er på tribunen, man forsøker å vinne, forklarer franskmannen.

UNDER PRESS: Arsene Wenger er under press.

Under press

Wenger har vært under et stadig økende press de siste årene som følge av at flere supportere har sett seg lei av at Arsenal ikke har klart å klatre helt til topps i Premier League siden 2003/04-sesongen.

Denne sesongen har en rekke fans krevd at franskmannen må forlate klubben etter flere skuffende resultater.

67-åringens kontrakt går ut etter sesongen, men hverken klubben eller Wenger har uttalt om de kommer til å forlenge avtalen eller ikke.

FA-cup og topp-fire

Selv om flere fans er frustrerte over klubbens prestasjoner så langt i år, kan Wenger og Arsenal fortsatt gi supporterne noe å glede seg over.

Etter tirsdagens 2-0-seier henger London-klubben fortsatt med i kampen om en topp-fire-plassering som gir laget muligheter til å delta i neste sesongs Champions League.

Med én kamp igjen å spille, ligger Arsenal på femteplass - ett poeng bak Liverpool.

Samtidig har Arsenal også sikret seg en plass i FA-cupfinalen hvor de skal møte seriemester Chelsea.