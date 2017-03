Arsenal snublet mot West Brom

ANNONSE

WEST BROMWICH - ARSENAL 3-1:

West Bromwich tok ledelsen allerede etter 12 minutters spill, men Arsenal slo raskt tilbake.

Da Hal Robson-Kanu satte inn hjemmelagets andre mål ti minutter ut i den andre omgangen, slet derimot Arsenal med å svare på tiltale. I stedet satte hjemmelaget inn sitt tredje mål da Craig Dawson stanget et nytt hjørnespark i mål.

Tidlige scoringer



Kampen åpnet forholdsvis rolig og jevnt, men allerede etter 12 minutters spill kunne hjemmelaget West Bromwich juble for scoring.

Craig Dawson viste imponerende styrke i feltet foran Arsenals mål, og stanget inn kampens første mål.

Bare minutter senere var det Arsenals tur til å juble.

Alexis Sanchez fintet ut nettopp Dawson foran West Broms mål, før han klinket ballen i mål, og skapte med det ny spenning i oppgjøret.

BANNER: Flere flybanner dukket opp i luften over The Hawthorns lørdag.

Flybonanza



Banner og heiarop inne på stadion er ikke lenger nok for fotballsupportere når man skal vise sitt standpunkt i en sak.

Derfor var det hyppig trafikk i luften over West Broms stadion, The Hawthorns, lørdag formiddag.

Først kom et fly med banneret «No contract #WengerOut» flyvende over stadionanlegget. Etter at Arsenal fikk satt inn utlingingen dukket også motpartens svar opp.



Et nytt fly dukket opp i luften over The Hawthorns, men denne gangen med banneret «In Arsene we trust #RespectAW» hengende bak seg.

En som ikke var så opptatt av flyene, var Petr Cech. Den tsjekkiske keeperveteranen startet kampen i mål for Arsenal, men måtte etter hvert gi seg.

Tok tilbake ledelsen

Ti minutter inn i den andre omgangen, var det tid for at hjemmelaget skulle ta ledelsen på nytt.

Etter 54 minutters spill ble Hal Robson-Kanu byttet inn da han erstattet Salomón Rondón. Minuttet senere viste det byttet seg å være en solid avgjørelse av manager Tony Pulis, da Robson-Kanu satte inn West Broms andre mål for dagen.

SUPERINNBYTTER: Hal Robson-Kanu scoret like etter at han ble byttet inn for West Brom.

Etter hvert som minuttene gikk, åpnet kampen seg. Først var Danny Welbeck nær å utligne for Arsenal da han stanget ballen i tverrliggeren. Så fulgte West Brom opp med å storme i angrep. Først ble Robson-Kanus forsøk blokkert av Ospina, før Shkodran Mustafi blokkerte skuddforsøket til Nacer Chadli.

Kopi

I stedet for at Arsenal skulle utligne på nytt, økte i stedet West Brom sin ledelse.

Som han gjorde i den første omgangen, gikk Craig Dawson til værs i Arsenals sekstenmeterfelt. Heller ikke denne gangen klarte gjestene å hindre Dawson fra å stange ballen i mål.

Arsenal var aldri i nærheten av å hente inn hjemmelagets tomålsledelse, og gikk dermed på sitt tredje bortetap på rad i Premier League. De to forrige tapene var mot Chelsea (3-1) og Liverpool (3-1). Tapet sørger også for at Manchester United har muligheten til å ta over femteplassen i Premier League om Manchester-laget slår Middlesbrough søndag.