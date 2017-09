Arsenal vant målfest mot hviterussiske BATE Borisov

Selv med et svært reservepreget mannskap, hadde ikke London-klubben nevneverdige problemer med å slå de hviterussiske mesterne.

BATE BORISOV - ARSENAL 2-4:

Arsenal-manager Arsene Wenger hadde på forhånd varslet at Europa League ville bli nedprioritert denne sesongen. Det hindret likevel ikke et svært reservepreget Arsenal fra å sikre seg seieren i seksmålsfesten borte mot BATE Borisov torsdag.

Allerede før en halvtime var spilt av kampen, hadde lagene scoret fire ganger. Til slutt endte det med en komfortabel 4-2-seier til Wengers menn.

Drømmestart

Arsenal fikk en strålende start på kampen. I sentrum for det hele stod Theo Walcott. Først endte en skudd fra engelskmannen i stolpen. Minutter senere var han frempå igjen.

Sammen med Jack Wilshere kom Walcott seg enkelt gjennom hjemmelagets forsvar. Et innlegg fra Wilshere endte på hodet til Walcott, men keeper Dzyanis Scherbitski fikk stoppet headingen. Da returballen endte i beina til Walcott, var Scherbitski derimot sjanseløs, og Arsenal-profilen fikk en enkel jobb med å dytte ballen over streken til stor jubel for de tilreisende supporterne på tribunen.

Enorm keepertabbe

Etter 22 minutters spill ble det mer jubel for gjestene fra London. Keeper Scharbitski leverte en utrolig tabbe, og nærmest trillet ballen upresset til Walcott.

Arsenal-profilen både takket og bukket, og satte inn sitt andre mål for kvelden. Eurosport-kommentator Asbjørn Myhre kunne knapt tro det han så av den 21-årige BATE-keeperen.

- For en tabbe! Det skal nesten ikke kunne skje på dette nivået. Det er fullstendig natta fra Scharbitski, sa Myhre tydelig oppgitt.

KJEMPETABBE: Arsenals Theo Walcott utnyttet en enorm tabbe fra BATE-keeper Dzyanis Scherbitski da han økte Arsenals ledelse.

Ikke mange minuttene senere økte Rob Holding Arsenal-ledelsen til 3-0 etter et hjørnespark, før Mirko Ivanic reduserte til 1-3 etter en knapp halvtimes spill.

I det som knapt kan omtales som annet enn en ellevill førsteomgang, kom det hviterussiske hjemmelaget seg til en stor målsjanse, og var nær å redusere til 2-3. Men Igor Stasevic sin heading ble stoppet av Arsenal-keeper David Ospina på utsøkt vis.

Giroud økte ledelsen



Tidlig i den andre omgangen økte Olivier Giroud Arsenals ledelse da han satte inn et straffespark på iskaldt vis.

Straffesparket kom som et resultat av at Shkodran Mustafi ble holdt av Stanislaw Drahun inne i sekstenmetersfeltet foran BATEs mål. Drahun ble også tildelt et gult kort for situasjonen.

4-1-målet så ut til å fjerne det som var igjen av håp om å ta poeng hos hjemmelaget, og tempoet i kampen roet seg betydelig etter straffescoringen. Målet var for øvrig Girouds mål nummer hundre i Arsenal-drakta. Alt håp var tydeligvis likevel ikke ute, for i det 67. minutt smalt det plutselig på nytt for hviterusserne.

Arsenal-forsvaret sviktet, og da Ospinas redning endte hos Mikhail Gordeichuk, viste BATE-spilleren ingen nåde, og reduserte til 2-4. Det viste seg også å bli kampens siste mål, og Arsenal leder nå gruppe H med sine seks poeng.

