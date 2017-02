ANNONSE

VG hevder Zahid kunne havnet i den engelske storklubben i januar. City valgte å si foreløpig nei etter å ha sett 22-åringen i treningskampen mot Zenit St. Petersburg i spanske La Manga.

– City Football Group er en investeringsgruppe som har som arbeidsinstruks å finsikte spillere som potensielt kan bli gode nok for City. City-representantene så en småsyk Zahid i aksjon mot Zenit 27. januar, der han ble byttet ut til pause, skriver VG.

VIF-profilen bekrefter interessen fra England.

– Det hadde vært en drøm å spille i Premier League. Det var mye interesse, spesielt fra City Football Group. Selvfølgelig ble jeg skuffet over at det ikke ble noe, men sånn er det. Nå fokuserer jeg på serien (i Norge), og så skal jeg jobbe hardt for at vi skal gjøre det bra, sier 22-åringen til avisen.

