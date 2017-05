Avslører Zlatans Manchester United-lønn

ANNONSE

Det er den engelske storavisen Daily Mail som har fått tilgang på den kommende boken «Football Leaks: The Dirty Business of Football» som kan avsløre de oppsiktsvekkende avtalene Manchester United har gjort med agent Mino Raiola for Ibrahimovic og Pogba.

Ibrahimovic forlot Paris Saint-Germain gratis til fordel for de rødkledde på Old Trafford, men United har likevel måttet punge ut med enorme summer i lønnsutgifter for å sikre seg svenskens tjenester.

Ifølge boken som baserer seg på avsløringer gjort av Der Spiegel-journalistene Rafael Buschmann og Michael Wulzinger, er Ibrahimovic den best betalte spilleren i Premier League med en ukelønn på 367,640 pund i uken, samt en ventet målbonus på 2,86 millioner pund.

Hans lagkamerat Paul Pogba som ble verdens dyreste fotballspiller i fjor sommer da United hentet ham for 89 millioner pund fra Juventus, skal ha en ukelønn på 165,588 pund. Franskmannen kan også regne med et lønnshopp på 3,4 millioner pund neste sesong i forbindelse med en så kalt lojalitetbonus.

- Agenten fikk 41 millioner pund



Mer oppsiktsvekkende er imidlertid summen agent Raiola skal ha fått i forbindelse med Pogbas overgang til Premier League-klubben.

Ifølge boken, sikret Raiola seg så mye som 41 millioner pund i agentutgifter.

Manchester United har fortalt Daily Mail at de ikke ønsker å kommentere tallene som kommer frem i boken.

MILLIONAVTALE: Fotballagent Mino Raiola skal ha tjent enorme summer på overgangen til Paul Pogba fra Juventus til Manchester United.

Skuffende sesong

I tillegg til nevnte Pogba og Ibrahimovic, hentet klubben også Eric Bailly og Henrik Mkhitaryan før sesongen.

Det ga lagets fans igjen håp om at klubben var klare til å kjempe helt i toppen av Premier League, men med tre kamper igjen å spille i serien ligger United på en skuffende 5. plass.

Det gjør at også neste sesong av Champions Leauge kan bli spilt uten Manchester United som må bli nummer fire eller bedre for å kvalifisere seg til turneringen gjennom Premier League.

Manager Jose Mourinho satser nå alt på å stikke av med seieren i Europa League for å kvalifisere laget til mesterligaen. Vinneren av Europa League får nemlig en direkte plass i neste sesong Champions League.

Manchester United vant 1-0 borte mot Celta Vigo i den første semifinalen og har gode muligheter til å ta seg til finalen i Stockholm. Der møter de trolig Ajax som vant hele 4-1 hjemme mot Lyon i deres første semifinalekamp. Returoppgjørene spilles førstkommende torsdag.