Balotelli raser etter avisoppslag som kobler ham til pornostjerne

Tidligere denne måneden skrev flere internasjonale medier om den tyske nakenmodellen Katja Krasavice som kunne fortelle at hun meldte med fotballstjernen Mario Balotelli i sosiale medier.

The Sun var blant avisene som kunne fortelle at Krasavice, som omtales som «pornostjernen uten pornoen», delte et skjermbilde som viste at hun hadde en privat samtale med Balotelli på Instagram. Nakenmodellen hadde riktignok visket over hva Balotelli skrev.

I en video hun har lagt ut på YouTube forteller hun imidlertid om hva Balotelli først skrev til henne under en av hennes direktesendinger på Instagram.

Italieneren skrev først at hun burde stoppe og slette kontoen sin, før han skriver at han tullet og at hans nederlandske kamerat Racho liker henne.

Krasavice skal så ha skrevet private meldinger med fotballspilleren, men hun vil ikke avsløre hva som ble skrevet mellom de to.

Modellen er kjent for å publisere svært utfordrende bilder av seg selv i sosiale medier - se her:

Balotelli reagerer



Onsdag ettermiddag reagerer Nice-spissen kraftig på oppslagene og kommer med en rekke meldinger på sin egen Twitter-profil.

- Jeg håper noen tar et skjermbilde og publiserer det jeg skrev til den kvinnen. Avisene vil måtte be om unnskylding, skriver Balotello på Twitter.

Han antyder at det ville vært uaktuelt for ham å være med en pornostjerne og hevder at det hele dreier seg om en spøk med en kamerat.

- Jeg er forbannet fordi de hele tiden kobler meg opp med disse kvinnene som jeg ikke engang i mitt neste liv ville vært interessert i, forteller italieneren.

Fikk nok



Tabloidavisene har i en årrekke vært glad i skrive om Balotelli og hans påståtte romanser med diverse kvinner, men nå kan det virke som den tidligere Premier League-stjernen har fått nok.

Under kan du lese meldingene han skrev på Twitter onsdag.

I hope someone screen shot and public what I wrote to that kind of woman on her direct video that day..

newspaper will have to say sorry.. — Mario Balotelli (@FinallyMario) 19. april 2017

.. once more.. pornstar ? Me? Get the hell out of here my message was to text my friend that .. also him don't give a damn about her.. it... — Mario Balotelli (@FinallyMario) 19. april 2017

.. was just a joke and I never being interested ! But please someone public my 3 messages at least newspaper will say sorry once more. — Mario Balotelli (@FinallyMario) 19. april 2017

To end..I'm angry because they f** associate me all the time with these f*** half women that I won't ever be interested even in my next life — Mario Balotelli (@FinallyMario) 19. april 2017

And they don't even make sure what these kind of women say if it's true or not. But everyone ready to judge.. just say to this woman she ... — Mario Balotelli (@FinallyMario) 19. april 2017

..Will have to find another man to troll because I'm tired of this bul**lies about me..get her a poster of me so she can dream to be with me — Mario Balotelli (@FinallyMario) 19. april 2017

Sportslig opptur



Balotelli ble i mange år sett på som et av de største talentene i verden, men har ikke klart å leve opp til forventingene.

Denne sesongen har han imidlertid opplevd en liten opptur for Nice i Ligue 1.

På 19 kamper har han scoret 13 ganger for laget som ligger på en imponerende 3. plass i den franske ligaen.

Monaco leder for øyeblikket Ligue 1 med 77 poeng. PSG står også med 77 poeng, men har én kamp mer spilt enn laget fra skatteparadiset. Nice er også med i kampen om serietrofeet, men ligger fire poeng bak serielederen.