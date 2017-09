Barcelona-direktør: – Liverpool krevde 200 millioner euro for Coutinho

Liverpool var villig til å selge Philippe Coutinho på overgangsvinduets siste dag. Prislappen var på 200 millioner euro, hevder Barcelona-direktør Albert Soler.

I hele sommer ga Liverpool uttrykk for at et salg av Coutinho var totalt uaktuelt. Barcelona kom med en rekke bud, men Merseyside-klubben nektet å slippe sin brasilianske juvel.

Katalanerne gjorde et aller siste forsøk i timene før det spanske overgangsvinduet stengte fredag kveld. Hvis vi skal tro Soler kom Liverpool da opp med en pris for å la Coutinho gå. Rødtrøyene slengte i bordet et krav på svimlende 1,8 milliarder kroner.

- Etter uker med forhandlinger krevde Liverpool i går 200 millioner euro for spilleren. Vi ville ikke sette klubben i fare (ved å kjøpe til den prisen), sa Soler under en pressekonferanse på Camp Nou lørdag.

- Det at PSG betalte 222 millioner euro (for Neymar) gjorde at alle visste at klubben hadde penger. Når du kommer til markedet, og alle vet at du har mye penger, møter du urimelig krav, la Barcelona-direktøren til.

Ifølge Sky Sports-ekspert Guillem Balagué og Telegraph-journalist Chris Bascombe avfeier Liverpool lørdagens påstander fra Barcelona-leiren som «absolutt falske». Klubben står ved at Coutinho aldri var til salgs.

Coutinho har ikke spilt for Liverpool så langt i sesongen. Den offisielle forklaringen har vært at han har slitt med ryggproblemer. Torsdag kom han innpå etter pause og scoret et mål i Brasils 2-0-seier over Ecuador.

