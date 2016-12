Barkley kobles til Premier League-rival - fredag reddet han Everton

ANNONSE

HULL - EVERTON 2-2:

Hull så lenge ut til å stikke av med samtlige tre poeng da de fikk besøk av Everton fredag kveld etter at Robert Snodgrass banket inn 2-1 på et strålende frispark etter 65 minutter, men Ross Barkley ville det annerledes.

Barkley har variert voldsomt i prestasjonene under Ronald Koemans ledelse og senest torsdag meldte The Telegraph at den engelske landslagsspilleren kan være på vei til Tottenham som vurderer å legge inn bud på spilleren når overgangsvinduet åpner i januar.

Barkley utlignet



Fredag viste Barkley at Everton riktignok kan gjøre lurt i prøve å beholde ham da han reddet ett poeng med sin 2-2-scoring fem minutter før slutt.

Barkley mottok ballen fra lagkamerat Leighton Baines, før han enkelt kunne stange inn Evertons utligning.

De blåkledde er nok likevel ikke fornøyd med å kun sitte igjen med uavgjort etter oppgjøret mot Hull.

Laget til Adama Diomande og Markus Henriksen lå helt sist i Premier League før oppgjøret mot Everton, men med ett poeng klatrer de over Swansea på tabellen.

Derfor spørs det nok om ikke Koeman hadde øynet tre poeng mot tabelljumboen før fredagens kamp.

Keepertabbe



Det skulle imidlertid vise seg å bli vanskelig, for det tok ikke mer enn fem minutter før Michael Dawson satte inn 1-0 etter en corner.

Everton slo tilbake like før pause da Hull-keeper David Marshall bokset ballen i eget mål på et hjørnespark.

Gjestene holdt på å få en drømmestart på den andreomgangen da Romelu Lukaku kom til en stor muligheten like etter hvilen, men avslutningen til belgieren gikk i tverrliggeren.

Etter 65 minutter tok Hull igjen ledelsen etter at nevnte Snodgrass banket inn 2-1, men Barkley utlignet like før slutt og det endte 2-2.