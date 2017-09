Barry tangerte Giggs-rekord da West Bromwich

Gareth Barry spilte sin 632. Premier League-kamp lørdag.

WEST BROMWICH - WEST HAM 0-0:

Gareth Barry tangerte Ryan Giggs' Premier League-rekord da han lørdag spilte sin 632. kamp på toppnivå i England.

West Bromwich-manager Tony Pulis er full av lovord om midtbanespilleren, som tidligere spilt for Aston Villa, Manchester City og Everton.

- Det er en fantastisk prestasjon. Vi har akkurat hentet ham, og jeg har alltid likt ham, men jeg tror ikke man forstår hvor god han er før man har ham i laget sitt, sier han til Sky Sports.

- Managere som har hatt ham i lengre perioder er bedre i stand til å snakke om Gareth enn jeg er, men han har vært helt fantastisk for oss, sier Pulis.

Fakta: Topp 10

1. Ryan Giggs, 632

1. Gareth Barry, 632

3. Frank Lampard, 609

4. David James, 572

5. Gary Speed, 535

6. Emile Heskey, 516

7. Mark Schwarzer, 514

8. Jamie Carragher, 508

9. Phil Neville, 505

10. Steven Gerrard, 504

10. Rio Ferdinand, 504

Selve kampen mellom West Bromwich og West Ham ble alt annet enn et fyrverkeri. Et sjansefattig oppgjør på The Hawthornes endte 0-0.

Det betyr at WBA inntar åttendeplass på tabellen, mens West Ham fremdeles ligger under streken med sine fire poeng.

I neste serierunde møter WBA Arsenal på Emirates, mens West Ham tar imot Tottenham til et klassisk derby i Øst-London.

