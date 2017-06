BBC: - Rapporterer inn Liverpool for ulovlig henvendelse

ANNONSE

Southampton rapporterer inn konkurrenten Liverpool til Premier League-ledelsen for å ha tatt kontakt med midtstopperen Virgil van Dijk (25) ulovlig.

Det melder BBC Radio Solent tirsdag.

Etter rapportene fra England å dømme, ønsker 25-åringen et klubbskifte til Liverpool.

Provosert



BBC skriver at Southampton er provosert over meldingene om at Van Dijk allerede har gitt et muntlig ja til en overgang til Anfield.

The Saints anser den angivelige dialogen mellom partene som et forsøk på gjøre spilleren utilpass med situasjonen i nåværende klubb.

Liverpool skal ikke ha henvendt seg formelt til Southampton. Det må de røde fra Merseyside gjøre, ifølge gjeldende regler, for å få en tillatelse til å snakke med spilleren.

Virgil van Dijk skrev under på en ny seksårsavtale i sørkystklubben i fjor. Han kom til Southampton fra Celtic i september 2013.

Liverpool har ikke kommentert ryktene som har koblet dem til Van Dijk de siste dagene.

City-kobling



Southampton har samtidig stått på at de ikke har behov for å selge midtstopperen. Det er også blitt hevdet at Manchester City og Chelsea ønsker å kjøpe fri Van Dijk.

Han spilte under Vålerenga-trener Ronny Deilas ledelse i perioden som Celtic-spiller.

Deila har i ettertid sagt til Nettavisen at han anbefalte blant andre Manchester City å hente Virgil van Dijk før nederlenderen endte opp i Southampton.