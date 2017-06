Bekreftet: Håvard Nordtveit klar for Hoffenheim

ANNONSE

Håvard Nordtveit har signert for Hoffenheim. Det bekrefter West Ham og Hoffenheim på sine nettsider tirsdag.

Prisen skal ikke være kjent, og Nordtveit har signert en kontrakt med tyskerne som strekker seg frem til 30. juni 2022.

LIVE: Vi følger overgangsvinduet

Nordtveit spilte 21 kamper for West Ham sist sesongen, og klarte aldri å helt slå igjennom hos London-klubben.

- Jeg ønsker å takke Håvard for hans harde jobbing sist sesong. Han er en virkelig profesjonell spiller, og vi ønsker han alt vel i Hoffenheim, sier West Ham-manager, Slaven Bilic, i en pressemelding.

I en pressemelding lagt ut på Hoffenheims nettsider sier Nordtveit at det siste året ikke har vært optimalt for hans del. Den norske landslagsspilleren har slitt med både skader og manglende tillit, noe som har ført til et ustabilt år spillemessig.

Før han signerte for West Ham, hadde Nordtveit spilt flere sesonger i Bundesliga, men da for Borussia Mönchengladbach.

Tidligere i sommer ble Nordtveit koblet til en rekke tyske klubber, blant annet Hoffenheim. Tyskerne avsluttet en god sesong i mai med å sikre fjerdeplassen i Bundesliga. Det betyr at play-off-spill til Champions League venter for Nordtveit og hans nye arbeidsgiver senere i sommer.

Velkommen to Hoffenheim, Håvard #Nordtveit. The 26 year old midfielder has signed a contract until June 2022 👉 https://t.co/u0KkZIT1gj. #tsg pic.twitter.com/xB7PpJJ4gn — TSG Hoffenheim EN (@achtzehn99_en) June 20, 2017