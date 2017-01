Bekreftet: West Ham selger Payet til Marseille

Dimiti Payets tid i West Ham er over, og franskmannen er nå solgt tilbake til Marseille.

Direkte: Følg overgangsvinduet LIVE

Det bekrefter West Ham på sin Twitter-konto.

West Ham United can confirm that a £25m fee has today been agreed for the transfer of Dimitri Payet to Olympique de Marseille#COYI pic.twitter.com/U99Cl6cEdO