Benteke takket for sist med å senke Liverpool

LIVERPOOL - CRYSTAL PALACE 1-2:

Christian Benteke senket gamleklubben Liverpool da han returnerte til Anfield for første gang siden overgangen til Crystal Palace.

Med fulltreffer nummer 13 og 14 i Premier League denne sesongen, sørget Benteke for tre poeng til gjestene i det som var en meget viktig kamp for begge lag.

Med null poeng står Liverpool i fare for å miste tabellposisjonen blant de fire beste, og at sjansen til å spille Champions League neste sesong forsvinner.

For Palace virker det nå som nedrykksfaren er over. Ekstremt mye må gå galt i de resterende kampene om londonklubben skal bli degradert.

Avgjørelsen i søndagens oppgjør falt på en corner et drøyt kvarter før full tid. Et hodestøt fra Benteke sørget for 1-2, med flere Liverpool-spillere som merkelig passive tilskuere.

- Det er gamle spøkelser som kommer tilbake og hjemsøker Liverpool nå. Og hvor er de som skulle plukke opp Christian Benteke, og lar belgieren får stå umarkert på femmeteren? kommenterte TV 2s Kasper Wikestad.

Reprisene viste at Emre Can i utgangspunktet sto med markeringen på Benteke da corneren ble slått. Men stort mer gjorde ikke tyskeren. Hjørnesparket fikk sprette en gang i Liverpool-feltet før den fant Crystal Palaces toppscorer.

- Det er hårreisende markeringsspill av Emre Can, konstaterte Wikestad om midtbanespillerens passive opptreden i egen 16-meter.

Det lå nesten litt i kortene. Benteke, gigantkjøpet til Liverpool som ble sendt videre etter bare én sesong, returnerte til Anfield for første gang. Og det gjorde han på nådeløst vis.

Den storvokste belgieren var akkurat der han skulle også på bortelagets første virkelige målsjanse like før pausen.

Forarbeidet til Yohan Cabaye var gliemrende, og Bentekes avslutning sto i stil. Foran The Kop satte spissen inn 1-1 i nettaket bak Simon Mignolet.

Bentekes fulltreffere var det fjerde og femte på hans tre siste kamper som en del av bortelaget på Anfield.

Han scoret også ved tre anledninger på to kamper som Aston Villa-spiss før han ble kjøpt til Liverpool i juli 2015.

13 - Since his PL debut in Feb 2013, only Yaya Toure (14) has scored more goals from outside the box than Philippe Coutinho (13). Rocket.