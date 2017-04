ANNONSE

Daniel Sturridge har hatt en tung sesong for Liverpool, der gjennomgangsmelodien har vært at spissen har blitt holdt ute av spill av skadeavbrekk.

Sturridges fremtid i Liverpool er høyst usikker, og engelskmannen blir blant annet koblet til Premier League-rivalene West Ham. Ifølge Daily Mail er Sturridge et utpekt mål for West Ham-manager Slaven Bilic i sommerens overgangsvindu.

Bilic ble nylig spurt om sin mening om Sturridge, og Bilic gjorde lite for å dysse ned ryktene om en mulig overgang.

- Når han er påskrudd, er han en strålende spiller. Vi får se. Vi har vår liste med spisser. Hvis du går tilbake to eller tre sesonger så var han ufattelig god, sier Bilic ifølge Daily Mail.

West Ham har ikke hatt noen imponerende sesong, og sliter med å få satt ballen i mål. Lagets mangel på spisser som kan levere et høyt antall mål over flere sesonger har etter hvert blitt et tema som vitses med av motstandernes supportere.

Nå snakkes det altså om at Sturridge kan bli mannen som skal redde West Ham ut av spisskrisen.

- Han spiller sjelden, men jeg så Stoke mot Liverpool. Han ble byttet inn og brøt raskt gjennom forsvaret med et par pasninger, sier Bilic.