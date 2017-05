Billetter går for tusenvis av kroner - risikerer å ikke slippe inn

ANNONSE

STOCKHOLM (Nettavisen): Det er ventet at nærmere 50.000 tilskuere tar turen til Friends Arena i Stockholm onsdag kveld. Kampen er for lengst utsolgt, men på svartebørsen har det vært stor aktivitet de siste dagene.

Det er ventet at flere hundre nordmenn skal på kampen og Nettavisen har vært i kontakt med enkelte supportere som har betalt 5000 kroner per billett, men både flere svenske medier og supportere forteller at billettene har gått for over 10.000 kroner. Det er mer enn ti ganger så mye som opprinnelig pris.

På Finn.no ligger det onsdag formiddag ute to billetter til kampen for 15.000 kroner.

Risikerer ID-kontroll

Betalingsviljen er tydeligvis stor blant supporterne som ønsker å få med seg finalen i den svenske hovedstaden, men når de ankommer Friends Arena risikerer mange av dem bomtur.

Sikkerheten er stor i forbindelse med arrangementet og ifølge Aftonbladet har det Svenske Fotballforbundet varslet at man må vise identifikasjon i billettkontrollen. Man slipper med andre ord ikke inn om navnet ditt ikke samsvarer med navnet på billetten.

Lignende tiltak ble varslet i fjor sommer under fotball-EM i Frankrike, men Nettavisen vet at dette i mange tilfeller ikke ble fulgt opp.

Trolig er det snakk flere tusen billetter som er kjøpt og solgt på svartebørsen, og skulle den svenske arrangøren kreve ID onsdag kveld, vil det bety mange tomme seter på Friends Arena.

Debatt blant United-supportere

De varslede tiltakene virker foreløpig ikke å skremme supporterne som tar turen til Stockholm. Det gjør heller ikke prisene, men de høye prisene at likevel blitt et diskusjonsemne blant norske Manchester United-supportere den siste tiden, ifølge Dag Langerød, redaktør for United.no.

Han forklarer at mange synes det er feil av United-supportere å selge billetter til blodpris til andre United-supportere.

REDAKTØR: Dag Langerød er redaktør for United.no.

Supporterklubben vil ikke komme med noen oppfordring til deres over 40.000 medlemmer, men Langerød er likevel tydelig på at han personlig synes det er synd å se hva slags priser billettene blir solgt for.

- Hvis du har en billett og er United-fan, så synes jeg det er galt om man ganger prisen med ti og tar 10.000 kroner, men jeg legger meg ikke opp i det, og vi har ikke tatt noen offisiell stilling til det, sier Langerød til Nettavisen.

Han minner imidlertid supporterne på at hvis de selger billetter de har til gode for en overkommelig pris, er det kanskje de som får noe tilbake neste gang.

- Jeg vet at det er folk som reiser jevnlig over, og hvis du selger en billett til en grei pris, er det kanskje du som blir klødd på ryggen neste gang du reiser til Manchester, forklarer Langerød.

BE FOR MANCHESTER: Både Ajax og United-supportere holdt opp dette banneret utenfor Friends Arena onsdag ettermiddag.

Trykket stemning

Nettavisen er på plass på Friends Arena i forbindelse med finalen.

Onsdag ettermiddag var det en trykket stemning utenfor - tydelig som følge av mandagens terrorangrep i Manchester.

Flere supportere viste også sin støtte og sympati med ofrene ved å vise frem større banner og plakater.

Kampen sparkes i gang klokken 20:45 onsdag kveld.