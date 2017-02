Boateng: - Klopp er verdens beste trener

ANNONSE

Selv om Jurgen Klopp og hans Liverpool har fått en tung start på 2017, med kun én seier seier på årets ti første kamper. Likevel har en av Klopps tidligere elever benyttet muligheten til å hylle den tyske Liverpool-manageren.

I et intervju med The Guardian beskrivers Kevin Prince Boateng som en svært god leder.

Boateng tilbragte seks måneder på lån hos Borussia Dortmund i 2009. Det var nok til å gjøre seg opp en mening om klubbens daværende manager, Jurgen Klopp.

- Jeg kunne se det med en gang. Han er verdens beste trener. Han vet når han skal presse deg, og når han skal trøste deg. Han har alt. Bare spør spillerne: De vil si at han er den beste, og at de vil dø for han, sier Boateng til The Guardian.

TYSKLAND: Kevin Prince Boateng har spilt for både Borussia Dortmund og Schalke 04. Her fra tiden i sistnevnte klubb.

Klopp fortsatte som manager i Borussia Dortmund frem til 2015, da han tok over som manager for Liverpool. Tyskeren sees på som mye av årsaken til Borussia Dortmunds suksess i disse årene.

- Det fantes spillere i Dortmund som fikk spille fem minutter i løpet av et halvt års tid, og de var likevel fornøyde. Han får deg til å føle deg viktig. Kanskje ikke som spiller, men som person, sier Boateng til The Guardian.

- Det er grunnen til at han har suksess overalt. Bare se han i Liverpool. Han kalles «The normal one», og folk der elsker det, fortsetter Boateng.

Ifølge The Guardian ønsket Borussia Dortmund å beholde Boateng i 2009, men ønsket ikke å betale prisen Tottenham krevde for ghaneseren. I stedet for en overgang til tysk fotball, ble det Portsmouth neste stopp for Boateng. Dermed måtte Boateng nøye seg med et halvt år med spill under Klopps ledelse.

- Jeg har hatt en karriere som mange drømmer om. Jeg er fornøyd, men jeg vet at jeg kunne gjort det enda bedre hvis jeg hadde fokusert mer og jobbet hardere. Jeg er glad for å ha møtt Klopp, og for å ha jobbet med han, selv om det kun var i seks måneder, sier Boateng.

