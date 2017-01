Bolt fornøyd med United-kampen

I innringiningsprogrammet på MUTV etter kampen sa Mandy Henry at "neste innringer er Usain fra Jamaica". Så tenkte hun seg om: - Det er ikke Usain Bolt, er det?

- Det er Usain Bolt, kom svaret.

Se videoklippet fra MUTV nederst i saken.

Henry virket skeptisk mens Bolt fortalte om sine inntrykk fra kampen.

- Det var som gamle Manchester United. De presset og sto på og vendte det til slutt, på Manchester United-måten. Det var en flott kamp, og jeg er veldig fornøyd, sa han.

United lå under 0-1, men vendte kampen i sin favør med to mål i de siste fem minuttene av ordinær tid.

Senere bekreftet verdens raskeste mann på Twitter at det virkelig var han som ringte inn, og Henry svarte ham.

- Beklager, Usain, vi trodde ikke at det var deg. Nyt nyttårsfeiringen i Jamaica og ring oss igjen etter West Ham-kampen mandag, tvitret hun.

A win that felt so good even @UsainBolt felt compelled to ring #MUTVHD! #MUFC pic.twitter.com/5KDeJuLWI4