Bournemouth-sjefen avviser King-salg

Bournemouth-manager Eddie Howe er tindrende klar på at klubben ikke akter å slippe Joshua King til en større klubb i sommerens overgangsvindu.

Den norske landslagsspissen er i voldsom form og scorer mål på løpende bånd for sin engelske arbeidsgiver om dagen. 11 mål på de 12 siste kampene lyder fasiten.

Lørdag var han svært nær å bli kreditert ytterligere en scoring i 2-2-kampen mot Stoke, men King måtte nøye seg med målgivende pasning etter at Stoke-veteran Ryan Shawcross var innom ballen forut for det som til slutt ble et selvmål.

Nordmannens scoringsform har satt fart i ryktene om at større klubber enn Bournemouth har ham i kikkerten. Tottenham skal være blant beilerne.

VIL BEHOLDE KING: Eddie Howe.

Får skryt

King signerte så sent som i august i fjor en ny avtale med Bournemouth. Den binder ham til klubben i ytterligere tre sesonger.

Manager Howe er tydelig på at det ikke blir aktuelt å slippe 25-åringen - selv om det skulle dukke opp gode tilbud i løpet av sommerens overgangsvindu. På spørsmål fra lokalavisen Bournemouth Echo om et solid bud fra Tottenham kunne bli vanskelig å avslå, svarer han:

- Nei, jeg tror ikke det. Vår visjon er meget tydelig med hensyn til hvor vi ønsker å ta dette laget og hva vi ønsker å gjøre.

Howe er full av lovord om den jobben klubbens norske stjerne har lagt ned på veien suksessen han nå opplever.

- Profesjonaliteten han viste da han kom hit til klubben, slo meg raskt, sier Howe.

Får belønning

King har siden imponert sjefen med sin grundighet.

- Han tok vare på kroppen sin og viste en utrolig appetitt på å forbedre seg. Da han ikke fikk plass på laget, kom han likevel på trening på fridager, sier Bournemouth-manageren.

- Da drev han ekstra avsluttertrening, og jobbet for å finne det neste ved spillet hans som kunne forbedres. Man får sjelden umiddelbare belønninger. Han har holdt på slik siden han kom, og nå betaler det seg, tilføyer Howe.

Bournemouth har for lengst sikret seg fornyet kontrakt i Premier League. Mye takket være Joshua King.

