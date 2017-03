Brann-flopp tente håpet for Hull

ANNONSE

HULL - SWANSEA 2-1:

Den tidligere Brann-spilleren Oumar Niasse ble den store helten da Hull fikk med seg tre særdeles viktige poeng i bunnoppgjøret hjemme mot Swansea lørdag.

Spissen, som er på utlån fra Everton, entret banen 18 minutter ut i andre omgang. På et drøyt kvarter sørget han for de to målene som til slutt ga vertene full poengpott.

- Vi var heldige som vant 2-1 til slutt. De begynte å presse oss tilbake etter de to målene. Manageren sa bare at jeg skulle presse dem og gå på løp. Dette var en god prestasjon fra både laget og meg, sa Niasse etter kampslutt, ifølge BBC.

Omar Elabdellaoui spilte en god kamp på høyrebacken for Hull. Den norske landslagsspilleren hadde bra kontroll defensivt mot et Swansea-lag som har vist sterk form de siste ukene.

Skadetrøbbel



Waliserne kom til Kingston upon Hull med fire seirer på de siste seks ligarundene. Mot Marco Silvas utvalgte ble det stans i poengsankingen for Gylfi Sigurdsson og lagkameratene, selv om islendingen serverte Alfie Mawson til en redusering på overtid.

Med tapet er Swansea tilbake i nedrykksstriden for fullt. De hvitkledde svanene har 27 poeng, mens Hull ligger tre poeng bak på den første plassen under streken.

En annen stor strek i regninga for Swansea var at stjernespiss Fernando Llorente måtte byttes ut med det som lignet en lårhøne like før sidebyttet. Også forsvarsspilleren Àngel Rangel måtte gi seg med skade etter en drøy halvtime.

ILLE: Fernando Llorente har vært meget viktig for Swansea de siste ukene. Mot Hull måtte spisskjempen gå av banen før pause med skade.

- Måten vi forsvarte oss på var ikke god nok. I lange perioder så vi ut som vi hadde kontroll på kampen, og vi skapte sjanser på kontringer, poengterte Swansea-manager Paul Clement.

- To skader i første omgang hemmet oss, og i andre omgang var det begrenset hva vi kunne foreta oss. Martin Olsson fikk en smell og vi måtte spille med en skadet spiller i resten av kampen. Alt i alt er vi nødt til å være skuffet over hvordan de scoret målene, og hvor åpne vi var, fortsatte Clement.

Hull på nullen



Oumar Niasse scoret ledermålet som sendte nesten hele KCOM Stadium opp i eufori i det 69. spilleminuttet. Det skjedde etter en rask kontring.

Innbytteren avsluttet forbi Lukasz Fabianski etter flott samspill med Abel Hernández.

Ni minutter seinere doblet senegaleseren på et innlegg fra Ahmed Elmohamady.

Adama Diomandé ble sittende blant Hulls innbyttere i 90 minutter, mens Markus Henriksen fortsatt ikke er spilleklar etter skulderskaden.