Brennhete King scoret tre mot West Ham

BOURNEMOUTH - WEST HAM 3-2:

Joshua King brant et straffespark, men fikk likevel scoret tre mål i lørdagens kamp mot West Ham.

Da det hele så ut til å ende uavgjort mellom Bournemouth og West Ham, dukket den norske spissen opp igjen. Etter pent angrepsspill fra Bournemouth fikk King banket inn sitt tredje mål for kvelden, og sikret dermed seieren for Bournemouth.

De tre målene sørger for at King står oppført med åtte mål på de sju siste kampene i Premier League.

- Jeg var forbannet



Etter lørdagens seier, var Joshua King logisk nok godt fornøyd.

- Jeg var forbannet. Jeg kunne ha scoret fire eller fem mål i dag, om jeg ikke hadde bommetpå straffesparket. Men jeg er fornøyd med å hjelpe laget og å sikre de tre poengene, sier King ifølge BBC.

- Jeg kan ikke beskrive hvor viktig denne seieren er. Vi har slitt i 2017, men dette var flott, sier nordmannen videre.

Han kommer likevel ikke til å feire de tre målene.

- Nei, jeg kommer ikke til å feire. Vi har en viktig kamp neste uke, så det er tilbake til farsrollen for meg i kveld, sier King.

King bommet på straffespark

Allerede etter knappe ti minutters spill, fikk Bournemouth et utsøkt mulighet til å ta ledelsen i oppgjøret. West Hams Soufiane Feghouli dro ned Charlie Daniels, og ble bestraffet med at hjemmelaget ble tildelt et straffespark.

Etter å ha scoret på sitt forrige straffespark, lå alt til rette for at Joshua King skulle score i duell med West Ham-keeper Darren Randolph.

Det klarte ikke den norske landslagsspissen, og King sendte ballen til side for mål.

Antonio scoret



I stedet var det gjestene fra London som kunne juble over å ta ledelsen. West Ham stormet rett i angrep, og nevnte Feghouli severte ballen til Michail Antonio.

Antonios skudd fant veien i mål, til stor glede for manager Slaven Bilic på sidelinjen.

Målet kom bare 48 sekunder etter Kings brente straffespark.

King slo tilbake

Etter en halvtimes spill, var King frempå igjen.

Denne gangen gikk ballen i mål, etter en strålende prestasjon av nordmannen.

King vippet først ballen over Jose Fonte, før han banket den i mål.

Omtrent ti minutter før pause, fikk Bournemouth en ny mulighet til å ta ledelsen. Denne gangen var det Jose Fonte som felte Ryan Fraser. Nytt straffespark til Bournemouth. Ny straffebom av Bournemouth. Denne gangen ble King vraket som straffeskytter, men heller ikke Benik Afobe klarte å få satt ballen i mål.

Keeper Randolph fikk en forholdsvis enkel jobb med å redde Afobes svake forsøk.

King avgjorde



Tidlig i den andre omgangen viste King seg frem på nytt.

Et frispark ble sendt inn i sekstenmeterfeltet foran West Hams mål. Der ble ballen headet videre til King, som brukte innsiden av foten til å sende Bournemouth i ledelsen mot West Ham.

Med ti minutter igjen av oppgjøret, utlignet André Ayew for West Ham.

Det hele så ut til å ende uavgjort, men King hadde tydeligvis andre planer.

Like før slutt dukket han opp foran West Hams mål, og fikk banket inn sitt tredje mål for kvelden etter pent angresspill fra Bournemouth.

